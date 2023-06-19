Сына взяли в армию поваром. Леонид Касинский рассказал, как родители парня обратились к нему с просьбой

Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты и кадровые военные.

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:

Я скажу, что весенние призывы в силу ряда причин и обстоятельств всегда немножко более сложные, чем осенние. Вместе с тем, проанализировав, мы сегодня можем констатировать, что это по своим качественным и количественным показателям лучший весенний призыв за последние шесть лет. И отношение людей…

Я вам расскажу маленький случай, который произошел буквально в субботу, когда у меня была прямая телефонная линия. Звонит мама солдата и говорит: «Товарищ генерал, моему сыну занизили требования по здоровью». Я говорю: «Что значит «занизили»? Она говорит: «Из него сделали больного, хотя он у меня спортсмен, здоровый парень, учился в школе олимпийского резерва. А вы из него хотите повара сделать! Мы как родители категорически против того, чтобы он был повар». Я пытаюсь объяснить, что повар – это тоже нужная специальность, плюс бесплатно получите образование в Вооруженных Силах. Родители – наотрез. Сказали: «Нет, мы хотим, чтобы наш сын служил в боевых подразделениях. Десантником, механиком, артиллеристом – кем угодно, но не поваром. Мы его растили для того, чтобы он защищал страну». Сегодня министру обороны доложил про этих родителей. Естественно, министр поставил задачу пойти навстречу. И это маленький пример, который характеризует сегодня отношение людей к безопасности, к обороне государства.

То же самое и в части, касающейся народного ополчения. То же самое в части, касающейся территориальной обороны. Я вам скажу честно, когда мы только начинали заниматься вопросами территориальной обороны, со стороны руководителей местных органов власти можно было заметить такое отношение… «Это же вроде как ваше, военное, у нас жатва, у нас посевная. Дайте нам этим заняться». Сегодня отношение у руководителей органов власти к организации вопросов территориальной обороны просто несравнимо с тем, что было раньше.

Кирилл Казаков, СТВ:

Ситуация за границей изменилась. Все понимают реальную историю.

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:

Да. Поэтому отношение людей очень поменялось. Сегодня много говорят про народное ополчение. Открою вам маленькую тайну: сама инициатива, по сути, пошла от людей. То есть это инициатива народа. Когда начались события, 2022 год, начали шире освещать вопросы угроз и вызовов, которые существуют сегодня, начали звонить. Было очень много звонков, обращений, когда люди говорили: «Я не получил по той или иной причине военно-учетную специальность». Или: «Я уже снят с воинского учета, но я полон сил и энергии. Дайте мне возможность реализовать свое право на защиту страны». Тогда мы начали прорабатывать этот вопрос и облекли его в форму народного ополчения. То есть это инициатива людей.