Тумар: народное ополчение больше будет связано с войсками территориальной обороны и с местными органами власти

Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты и кадровые военные. Кирилл Казаков, СТВ:

Как история с народным ополчением будет связана с Министерством обороны? Все спрашивают. Армия и народное ополчение – как вы это видите?

Виктор Тумар, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Народное ополчение больше будет связано с войсками территориальной обороны и с местными органами власти. Естественно, на складах Министерства обороны находится оружие. Оно будет выдаваться контролируемо, непосредственно. В дальнейшем народным ополчением будут заниматься участковые милиционеры или руководители местных органов власти, чтобы

поддерживать свой порядок или в случае действий диверсионно-разведывательной группы. Кирилл Казаков:

Насколько я понимаю, народное ополчение – это прежде всего юридическое оформление некой

организации людей. Виктор Тумар:

Да. Это возможность защитить свой дом. Когда ведутся боевые действия, к сожалению, выползает эта нечисть. Бандитизм, хаос возрастает. Законопослушный человек хочет иметь право самому себя защищать. И вот государство дает ему возможность реализовать право защиты. Не говорится о том, что народное ополчение пойдет в окопы и будет там противостоять Leopard тем же или сжигать. Они будут защищать свой дом. Кирилл Казаков:

Если произойдет гибридная атака на какой-то райцентр, народное ополчение сможет противостоять в том числе. Виктор Тумар:

Конечно. И территориальная оборона, и народное ополчение. Если бы в Курской или Брянской области были своевременно развернуты войска территориальной обороны, возможно, таких трагических событий не произошло бы. В настоящий момент власти Российской Федерации опираются именно на регулярные воинские части.