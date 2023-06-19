Тумар: народное ополчение больше будет связано с войсками территориальной обороны и с местными органами власти
Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты и кадровые военные.
Кирилл Казаков, СТВ:
Как история с народным ополчением будет связана с Министерством обороны? Все спрашивают. Армия и народное ополчение – как вы это видите?
Виктор Тумар, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Народное ополчение больше будет связано с войсками территориальной обороны и с местными органами власти. Естественно, на складах Министерства обороны находится оружие. Оно будет выдаваться контролируемо, непосредственно. В дальнейшем народным ополчением будут заниматься участковые милиционеры или руководители местных органов власти, чтобы
поддерживать свой порядок или в случае действий диверсионно-разведывательной группы.
Кирилл Казаков:
Насколько я понимаю, народное ополчение – это прежде всего юридическое оформление некой
организации людей.
Виктор Тумар:
Да. Это возможность защитить свой дом. Когда ведутся боевые действия, к сожалению, выползает эта нечисть. Бандитизм, хаос возрастает. Законопослушный человек хочет иметь право самому себя защищать. И вот государство дает ему возможность реализовать право защиты. Не говорится о том, что народное ополчение пойдет в окопы и будет там противостоять Leopard тем же или сжигать. Они будут защищать свой дом.
Кирилл Казаков:
Если произойдет гибридная атака на какой-то райцентр, народное ополчение сможет противостоять в том числе.
Виктор Тумар:
Конечно. И территориальная оборона, и народное ополчение. Если бы в Курской или Брянской области были своевременно развернуты войска территориальной обороны, возможно, таких трагических событий не произошло бы. В настоящий момент власти Российской Федерации опираются именно на регулярные воинские части.
Кирилл Казаков:
За какое время это должно произойти? Есть какие-то нормативы?
Алена Сырова, СТВ:
Страна не находится в условиях войны, у них идет специальная военная операция.
Виктор Тумар:
У них введены различные режимы, у них поделены зоны определенные в Российской Федерации. В принципе, я думаю, если бы это был у нас, решительности нашего главы государства было бы достаточно для того, чтобы…
Алена Сырова:
Но у нас и страна меньше. Мы тут выше рассуждали о ядерном оружии, о масштабном столкновении НАТО и России возможном. И мы говорим о том, что вторжение на территорию Беларуси со стороны наших врагов – к тому моменту уже, если такое случится – будет автоматически означать, что это прямое столкновение НАТО и России. По сути, третья мировая война. Все эксперты говорят о том, что она будет последней в истории человечества, потому что возможно применение ядерного оружия. Что она будет фактически молниеносной и на уничтожение. А мы говорим о долгоиграющих вещах. Значит, все-таки военные люди готовятся не к молниеносному конфликту, а к таким…
Кирилл Казаков:
Алена, пример Украины показывает, что война или СВО идет уже больше года, а ядерное оружие не применили.
Вадим Боровик, политолог:
Это самое опасное! Вы можете понять, что это самое опасное? Качают ситуацию. Такой войны не будет. Вам никто не будет объявлять: «Мы на вас будем идти сейчас механизированными колоннами». Нет. Вот, ДРГ пошли, потом полетели самолеты. Можно же переодеть соответствующих военных под видом других.
Кирилл Казаков:
Так Вторая мировая война началась.
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