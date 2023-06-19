Это предел, за который заступить враг не должен. Почему ТЯО завезли в Беларусь именно сейчас?
Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты и кадровые военные.
Алена Сырова, СТВ:
Касаемо тактического ядерного оружия вопросы разные бывают. Можно было это сделать раньше. Инфраструктура у нас готова, все есть. Почему именно сейчас?
Александр Алесин, независимый военный аналитик:
Я думаю, просто градус противодействия России и НАТО достиг такого уровня, что сейчас ситуация развивается таким образом, что не сегодня – завтра войска НАТО или одного из государств НАТО могут войти на территорию Украины и уже не под фиговым листочком отпускников (20 тысяч польских воинов там работают на стороне украинцев), а реально польские войска могут войти на территорию Украины под видом миротворцев. Кроме того, они пытаются организовать некую коалицию: Польша, страны Балтии. И эта версия вентилируется очень широко. Я думаю, что это красная черта. По-моему, это уже тот предел, за который заступить враг не должен. Именно размещение тактического ядерного оружия – это наш оберег.
Алена Сырова:
Здесь еще помимо самой территории, мне кажется, принципиальна личность человека, принимающего решение. Тогда речь шла о красных линиях – Президент очень четко сказал.
Александр Алесин:
Общаясь с зарубежными экспертами, с польскими, украинскими, это для них действительно очень важный вопрос. Авторитет Лукашенко как человека решительного, как человека, который может нарушить все стандарты и нормы, чтобы обеспечить безопасность своего государства, в западном мире существует. Эти информационные отзывы размещения связаны с личностью Президента несомненно. Есть еще военный фактор. Все говорят: почему не из Калининградской области, не из Брянской? Все дело в том, что и Россия, и США пока соблюдают отвергнутый договор о ракетах средней и меньшей дальности – не развертывать. Но необходимо также и противодействовать усилению войск НАТО.
Александр Алесин:
Выдвижение «Искандеров» на белорусский балкон повышает радиус поражения этого ракетного комплекса километров на 400. И в поле действия этого комплекса оказываются все столицы недружественных стран. Кроме того, средства преодоления ПРО этого комплекса соответствуют средствам преодоления ПРО комплекса «Тополь». Это и маневрирование по траектории, и средства радиоэлектронной борьбы, и выбрасывание ложных боеголовок и так далее. Считается, что он нынешними средствами ПРО не перехватывается. И практически гиперзвуковая скорость. Отсюда значение этого фактора.
Читайте также:
«Если винтовка висит, то должна выстрелить». Используют ли ядерное оружие – прогноз аналитика БИСИ
«Не надо пиариться на войне, как это делают украинцы». Как вести себя с противником на международной арене?
За журналистами стоят люди в погонах. Как белорусы воюют на информационном фронте?