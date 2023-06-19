Это предел, за который заступить враг не должен. Почему ТЯО завезли в Беларусь именно сейчас?

Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты и кадровые военные. Алена Сырова, СТВ:

Касаемо тактического ядерного оружия вопросы разные бывают. Можно было это сделать раньше. Инфраструктура у нас готова, все есть. Почему именно сейчас?

Александр Алесин, независимый военный аналитик:

Я думаю, просто градус противодействия России и НАТО достиг такого уровня, что сейчас ситуация развивается таким образом, что не сегодня – завтра войска НАТО или одного из государств НАТО могут войти на территорию Украины и уже не под фиговым листочком отпускников (20 тысяч польских воинов там работают на стороне украинцев), а реально польские войска могут войти на территорию Украины под видом миротворцев. Кроме того, они пытаются организовать некую коалицию: Польша, страны Балтии. И эта версия вентилируется очень широко. Я думаю, что это красная черта. По-моему, это уже тот предел, за который заступить враг не должен. Именно размещение тактического ядерного оружия – это наш оберег.