Военнослужащие армии США могут остаться без зарплаты из-за шатдауна

Там сообщили, что в случае продолжения шатдауна в ноябре с ними нечем будет расплачиваться. Остановка работы правительства продолжается с начала октября из-за отсутствия согласия между республиканцами и демократами по ключевым расходным статьям бюджета, включая здравоохранение. В середине месяца Дональд Трамп поручил главе Пентагона, вопреки продолжающемуся шатдауну, обеспечить выплату зарплаты военным, но в Минфине заявили, что средств для этого нет.