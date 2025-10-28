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Военнослужащие армии США могут остаться без зарплаты из-за шатдауна

28 октября 2025 05:59
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Военнослужащие армии США могут остаться без зарплаты. С таким предупреждением выступило Министерство финансов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащие армии США могут остаться без зарплаты из-за шатдауна-2

Там сообщили, что в случае продолжения шатдауна в ноябре с ними нечем будет расплачиваться. Остановка работы правительства продолжается с начала октября из-за отсутствия согласия между республиканцами и демократами по ключевым расходным статьям бюджета, включая здравоохранение. В середине месяца Дональд Трамп поручил главе Пентагона, вопреки продолжающемуся шатдауну, обеспечить выплату зарплаты военным, но в Минфине заявили, что средств для этого нет. 

# США

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