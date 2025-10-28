На Ямайке объявлена массовая эвакуация из-за приближающегося урагана

На Ямайке объявлена массовая эвакуация из-за мощного урагана, который обрушится на остров в ближайшее время, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Ямайке объявлена массовая эвакуация из-за мощного урагана, который обрушится на остров в ближайшее время, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Закрыты два международных аэропорта. Власти подготовили около тысячи пунктов временного размещения. Жителей призвали запастись товарами первой необходимости. По прогнозам синоптиков непогода принесет штормовой ветер скоростью до 200 километров в час и сильные ливни. Возможны наводнения, оползни и штормовые нагоны.