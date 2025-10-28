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На Ямайке объявлена массовая эвакуация из-за приближающегося урагана

28 октября 2025 06:02
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На Ямайке объявлена массовая эвакуация из-за мощного урагана, который обрушится на остров в ближайшее время, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Ямайке объявлена массовая эвакуация из-за приближающегося урагана-2

Закрыты два международных аэропорта. Власти подготовили около тысячи пунктов временного размещения. Жителей призвали запастись товарами первой необходимости. По прогнозам синоптиков непогода принесет штормовой ветер скоростью до 200 километров в час и сильные ливни. Возможны наводнения, оползни и штормовые нагоны. 

# Ураган

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