Чернобай: за два дня ВСУ расходует запас боеприпасов, которые ВПК США производит целый месяц

Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты и кадровые военные.

Получается, что за два дня ВСУ расходует запас боеприпасов, которые ВПК США производит целый месяц. Кто на это рассчитывал? Никто не рассчитывал. Поэтому надо готовиться по всем направлениям, все предусматривать. Не зря это совещание было, постановка задач по разработке накопления боеприпасов. Здесь нам надо не стесняться и учиться у НАТО. Потому что НАТО производит боеприпасы совместно. Целый ряд государств, есть там целый ряд программ, инициатив. Хранят боеприпасы совместно, то есть не как у нас в ОДКБ, мы с Россией что-то совместно делаем, а Казахстан, допустим, что-то с Китаем делает, Таджикистан с Киргизией что-то вместе с Турцией делают – такое тоже недопустимо. Даже генсек ОДКБ, когда вступал в должность, он самый первый вопрос, который поднял, это объединение ВПК.

Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований: Никто не знает. Мы не можем прогнозировать, какой конфликт будет, какого масштаба, будет ли столкновение России с каким-то государством НАТО расцениваться как конфликт между НАТО и Россией. Потому что, может быть, НАТО умоет руки и скажет: «Это не мы, это их дело, это отдельно Варшава, отдельно Вильнюс». Может быть так, чтобы не втягивать. Очень сложно прогнозировать. Никто не мог прогнозировать, каким будет конфликт в Украине, во что выльется спецоперация. Ни одна страна. Ни Россия, ни Украина, ни Вашингтон, ни Брюссель – никто не мог прогнозировать, как это будет. Мы можем какие-то варианты предусматривать, к каким-то вариантам готовиться. Но то, что война будет повторяться какая-то… Сложно говорить. Вспомните начало 2000-х, мы говорили, что война стала другая на примере Югославии, на примере Ирака, что сухопутные войска не нужны, будет на удалении, прямого столкновения не будет. Вот, пожалуйста, все совсем не так. И после этого встал вопрос совсем другой, об оборонно-промышленном комплексе, о боеприпасах, которые очень быстро закончились или заканчиваются.

Кирилл Казаков, СТВ:

Министр иностранных дел ОДКБ в Минске сегодня и завтра. Может быть, сегодня день, закрытый для прессы, они этот вопрос в том числе обсуждают. Потому что мы говорим, если мы создаем блок, который объединяет военные потенциалы всех стран, наверняка этот вопрос должен быть одним из самых первых. Потому что как по-другому?

Вадим Боровик, политолог:

Еще раз хочу подчеркнуть, что сейчас эти гибридные войны очень эффективны, поэтому задача организаторов этого процесса – затянуть конфликт и, абсолютно прав коллега, зачем НАТО будет вступать? Польская армия может вступить, частично может, техническая помощь может усилиться военным контингентом. Касательно нашего блока, пока, конечно, далек он от того, чтобы его ставить в пример – вместо девяти стран уже шесть. Война была между членами блока в свое время, но сейчас Азербайджан уже не член блока, и сегодня Александр Григорьевич очень дипломатично проводил эту соответствующую встречу и говорил о том, что мы имеем уже сегодня, несмотря на все недостатки, разрушить будет просто, восстановить – практически невозможно.

Поэтому позиция на то, что мы должны сохранить то, что наработали. И даже несмотря на то, что мы сегодня, грубо говоря, если сопоставляем шесть миллионов бюджет ОДКБ, может быть, сейчас чуть больше, и почти два миллиарда бюджет НАТО. Можно и есть куда развиваться. Для этого Российская Федерация должна быть привлекательным партнером, центростремительной силой, с которой хорошо и безопасно, потому что это центр, он должен быть привлекательным, тогда будет очередь в ОДКБ.

Алена Сырова:

Андрей Иванович, а ОДКБ, как вам кажется, в перспективе сильнее станет или все-таки мы останемся на таком уровне, на котором есть сейчас?

Андрей Чернобай:

Наша задача на ближайшую перспективу – остаться на таком уровне. А потом уже развиваться и усиливаться, конечно.

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