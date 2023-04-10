Время навести порядок. Субботники и коммунальные драмы в ток-шоу «По существу». Анонс

Время навести порядок! Почему старые добрые субботники дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Постзимние диалоги о чистоте и общественном комфорте развернутся сегодня, 10 апреля, на площадке ток-шоу «По существу».

Задать вопрос, предложить тезис для обсуждения или свое понимание процессов – присоединиться к разговору может каждый зритель. Для этого необходимо считать QR-код, который появится со стартом эфира на экране и перейти в чат на платформе YouTube.