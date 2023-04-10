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Время навести порядок. Субботники и коммунальные драмы в ток-шоу «По существу». Анонс

10 апреля 2023 09:55
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Время навести порядок! Почему старые добрые субботники дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Постзимние диалоги о чистоте и общественном комфорте развернутся сегодня, 10 апреля, на площадке ток-шоу «По существу».

Время навести порядок. Субботники и коммунальные драмы в ток-шоу «По существу». Анонс-1

Задать вопрос, предложить тезис для обсуждения или свое понимание процессов – присоединиться к разговору может каждый зритель. Для этого необходимо считать QR-код, который появится со стартом эфира на экране и перейти в чат на платформе YouTube.

Время навести порядок. Субботники и коммунальные драмы в ток-шоу «По существу». Анонс-4

Подключайтесь к единственному на отечественном телевидении ток-шоу, которое работает в прямом эфире, в 18:30. Будем говорить по существу.

# Субботники в Беларуси # общество # Фотофакт

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