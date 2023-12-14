Боровик: будьте осторожны с представителями посольств. Они пудрят мозги и вовлекают не в ту деятельность

Вадим Боровик, политолог:

И Григорий, и его гости, я уверен, не раз говорили о том, что ни в коем случае не попадайте в зависимость от представителей иностранных правительств. Это обычные сотрудники посольств. Они вам могут запудрить мозги и вовлечь не в ту деятельность. Потому что, как правило, это сотрудники спецслужб. Он будет у вас атташе или там второй-первый секретарь. А курировать будет здесь резидентуру какую-то. Поэтому здесь, на территории Беларуси, аккуратно ведите себя с представителями любых посольств.

Касательно заграницы. Ну, тем более. Там уже понятно. Там уже непосредственно, если вас вовлекают в какую-то деятельность, в какие-то хоругвии и так далее, вы все совершаете измену Родине. И поверьте мне, что вас сначала могут пригласить на семинар и рассказывать вам об истории ВКЛ. Вы будете петь песни, гимны. Потом вам нальют чего-то, угостят. Принцип секты, то есть поэтапное вовлечение. Вербовка, после вербовки – поддержка. То есть надо поддерживать ваш интерес. То есть пока вы нужны и вас можно использовать, вас будут заряжать, где-то поощрять, может, какой-то значок выдадут, повесят. Может быть, объявят лучшим на стрельбищах и прочее. А потом вас уже направят действовать. Действия эти называются: терроризм, измена Родине. То есть это преступления, квалифицирующиеся по самым жестким статьям Уголовного кодекса. Причем в любой стране мира это жестоко наказывается. Не только в Беларуси.

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