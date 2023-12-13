Петровский: в Украине всех гонят в ВСУ и отправляют на фронт, неважно, одноглазый ты или без ноги

Петр Петровский, политолог:

Какое, к черту, сало? У них деньги не выделили. Откуда сало? Все сало съели. Там нет сала. Я его называю так. Это даже не сало Рейха. Знаешь, это просто бедный Рейх. Представь, самая богатая страна Европы – ее превратить в самую ужасную. Ад Европы – ад. То есть люди друг друга убивают, запрещают язык, на котором разговаривает большинство. Запрещают веру, на которую молится большинство. Гонят всех в какой-то ВСУ, причем без закона и следствия. Есть каста неприкасаемых, дети элитки, которых никто не трогает и никто воюет. А есть все остальные, которые должны... Там рассказывают случаи, когда одноглазый, без ноги, без руки идут: а иди, будь камикадзе. Тебе уже... Ничего страшного, если ты умрешь на фронте. Будь мясом. Это страшно. И страшно то, что сегодня, к сожалению, Украину ассоциируют с этим ужасом, бандеровщиной. Хотя мне кажется, в семье всегда не без урода. Сегодня уроды руководят этой семьей. И для меня самое главное, чтобы будущее Украины должно быть антибандеровским и антифашистским.

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