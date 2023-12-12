Карпенков о фильме «Слово пацана»: зачем такую гадость и грязь снимать, во время СВО? Там антигерои
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Григорий Азаренок, СТВ:
Сейчас идут дискуссии: образование, фильм появился нашумевший про молодежную преступность, еще что-то. И все думают, что с этим делать. Идите во внутренние войска – спросите и посмотрите, что нужно делать. Ведь и вы, и бойцы – все стали педагогами, психологами и просто, можно сказать, сердечно приросли к этим детям.
Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси:
Вы знаете, есть хорошая часть жизни, а есть плохая. Мы пропагандируем хорошее. Мы пропагандируем и показываем настоящие ценности настоящих героев. Образец той книги, которую должен прочитать каждый ребенок, – это «Мая краіна – Беларусь». Вторая книга – «Пионеры-герои» – то, к чему нужно стремиться, и кто они – настоящие.
Есть и плохая сторона жизни, мы с ней всегда боремся. Есть наука криминология. По ней – 100 человек родилось, пять – очень хороших, пять – очень плохих. Эти пять очень плохих – это дело наших правоохранителей, чтобы они все время находились в местах лишения свободы либо старались работать над собой, перевоспитывались. Мы являемся тем образцом, тем светлым будущим, к которому нужно стремиться.
Вот эти нашумевшие фильмы, про которые говорят. Зачем вообще их снимать, вкладывать такие финансовые средства во время проведения специальной военной операции, показывать этот мрак? Этот мрак когда-то использовался той стороной. Не бывает такого, чтобы где-то без руки спецслужб что-либо негативное происходило.
Я помню те времена – мрачные 90-е, когда не было никакого смысла, когда развалилась идеологическая политика нашего великого государства. Вот эти банды, которые ходили – они же не просто так ходили. Там же им показывали самое основное. Там не говорят, что за этими маленькими бандами были средние бандиты, за средними бандитами были серьезные организованные преступные группы. А там и воры в законе, которые делили территории. Конечно, вор в законе не пойдет на ту территорию, чтобы ему отстегивали. Он отправит вот этих малолеток, для которых это будет своего рода криминальное приключение. Поэтому зачем такую гадость и грязь снимать в это время и показывать? То, из-за чего когда-то развалился Советский Союз. Может, у кого-то далеко идущие планы – нас хотят вернуть к тем героям, к тому времени и расшатать накануне большого политического мероприятия, которое будет проводиться в Российской Федерации. Фильм демонстрирует антигероев, антиценности. Даже в Татарстане сказали, что всем этим управляют из-за рубежа. Ну и какие-то глупости на фоне этого «Слова пацана». Что такое пацан? Поц – это уголовный еврейский жаргон. И они этим гордятся. Зачем это показывать? Полная глупость.
Вы знаете, даже в военно-патриотическом клубе неудобно обо всем этом говорить. Наши дети – это наша гордость, наши герои. Они сами преодолели себя, они пришли, занимаются. За два года они выросли настолько, что даже где-то для своих родителей во многом являются примером.