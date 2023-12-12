Карпенков о фильме «Слово пацана»: зачем такую гадость и грязь снимать, во время СВО? Там антигерои

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим визит Лукашенко в африканские страны и реакцию змагаров. В гостях политолог Андрей Лазуткин. Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас идут дискуссии: образование, фильм появился нашумевший про молодежную преступность, еще что-то. И все думают, что с этим делать. Идите во внутренние войска – спросите и посмотрите, что нужно делать. Ведь и вы, и бойцы – все стали педагогами, психологами и просто, можно сказать, сердечно приросли к этим детям.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси:

Вы знаете, есть хорошая часть жизни, а есть плохая. Мы пропагандируем хорошее. Мы пропагандируем и показываем настоящие ценности настоящих героев. Образец той книги, которую должен прочитать каждый ребенок, – это «Мая краіна – Беларусь». Вторая книга – «Пионеры-герои» – то, к чему нужно стремиться, и кто они – настоящие. Есть и плохая сторона жизни, мы с ней всегда боремся. Есть наука криминология. По ней – 100 человек родилось, пять – очень хороших, пять – очень плохих. Эти пять очень плохих – это дело наших правоохранителей, чтобы они все время находились в местах лишения свободы либо старались работать над собой, перевоспитывались. Мы являемся тем образцом, тем светлым будущим, к которому нужно стремиться. Вот эти нашумевшие фильмы, про которые говорят. Зачем вообще их снимать, вкладывать такие финансовые средства во время проведения специальной военной операции, показывать этот мрак? Этот мрак когда-то использовался той стороной. Не бывает такого, чтобы где-то без руки спецслужб что-либо негативное происходило.