Петровский: благодаря большому турне Президента по Востоку и Югу Беларусь заняла своё место в Африке

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим совещание Александра Лукашенко по итогам международного турне, а также отношения Беларуси со странами Востока. В гостях политолог Петр Петровский.

Петр Петровский, политолог:

Тур Президента начался с чего? С климатического саммита, где была встреча с 15-тью главами государств. После – встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином.

Григорий Азаренок, СТВ:

Четырехчасовая. Больше общался только Путин. По-моему, 7 часов они общались с Си Цзиньпином. Макрон – 20 минут...

Петр Петровский:

Более того, не только общался с Президентом, но еще и пригласил к себе домой на ужин. Как мне китайские товарищи сказали, что с точки зрения Китая это наивысший, наиискреннейший уровень, который только может быть. После Президент вернулся в ОАЭ, где встретился с руководством и глубоко с ними пообщался. И потом поехал в Африку.

А теперь давай смотреть следующее: и Экваториальная Гвинея, и Кения – это страны, где очень сильное влияние Китая и ОАЭ. Я вижу ситуацию следующим образом: вот чем отличается коллективный Запад от коллективного Востока? Тем, что в коллективном Востоке идет не конкуренция, а мирное, логичное, рациональное разделение труда. Республика Беларусь получила свое место в Африке. Чем она получила? Тем, что оно [наше государство – прим. ред.] модернизирует сельское хозяйство африканским государствам и создает вокруг сельского хозяйства совместное производство соответствующей специальной техники. Мы идем по тому пути, чтобы африканцы не закупали зерно неизвестно где. Это срам! Довели африканские государства, что они закупают зерно, хотя имеют экваториальный климат: сажай – не хочу, 4-5 урожаев собирай, а покупают неизвестно где. Это их довели.

А я напомню: Экваториальная Гвинея – это зона влияния Франции, а Кения – зона влияния Британии. Более того, Кения до сих пор входит в Британское Содружество. И я хочу подчеркнуть нашим зрителям, что несмотря на это, ни Экваториальная Гвинея, ни Кения не ввели санкций против Беларуси. А это что означает? Что вот эта вся старая колониальная схема рушится. Восстали те страны, которых раньше запугивали. Их принуждали присоединиться к санкциям либо выполнять санкции. Теперь они их не выполняют. Более того, мы выступаем здесь вместе с Китаем, ОАЭ, Россией как гаранты эмансипации становления реально суверенными не только на бумаге этих стран. К примеру, Кения.

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