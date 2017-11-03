«Большой город»: важная информация для пассажиров в интервью с директором «Минсктранс»

Новости Беларуси. Как точнее рассчитать время в пути на работу? Яркая новинка в жизни Минска – электробусы «Витовт»: с какими трудностями столкнулись сотрудники «Минсктранс»? Что повлияло на подъём цен за проезд? В программе «Большой город» генеральный директор ГП «Минсктранс» Леонтий Папенок отвечает на вопросы тех, кто немало времени проводит в автобусах, троллейбусах и трамваях столицы.

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