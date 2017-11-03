Как ловят вандалов в минском общественном транспорте?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» рассказали, как ведут борьбу с вандализмом в общественном транспорте Минска.

Леонтий Папенок, генеральный директор государственного предприятия «Минсктранс»:

В этом году мы заменили 10 тысяч сидений и 500 стёкол. Больше – по причине вандализма. Но сейчас таких случаев меньше. Подвижный состав мы оборудуем видеосистемами. 50 единиц уже оборудовано.

И видеонаблюдение работает в режиме онлайн, запись хранится 30 дней.

С центра наблюдения можно подключиться к любой единице состава и наблюдать, что происходит в салоне и как водитель управляет машиной. И оперативная связь с водителем есть.

Можно ему даже сделать замечание.

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