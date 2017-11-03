Прямой эфир

Как ловят вандалов в минском общественном транспорте?

03 ноября 2017 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В программе «Большой город» рассказали, как ведут борьбу с вандализмом в общественном транспорте Минска.

Леонтий Папенок, генеральный директор государственного предприятия «Минсктранс»:
В этом году мы заменили 10 тысяч сидений и 500 стёкол. Больше по причине вандализма. Но сейчас таких случаев меньше. Подвижный состав мы оборудуем видеосистемами. 50 единиц уже оборудовано.

И видеонаблюдение работает в режиме онлайн, запись хранится 30 дней.

С центра наблюдения можно подключиться к любой единице состава и наблюдать, что происходит в салоне и как водитель управляет машиной. И оперативная связь с водителем есть.

Можно ему даже сделать замечание.

«Большой город»: важная информация для пассажиров в интервью с директором «Минсктранс»

# общество # Общественный транспорт # Леонтий Папенок

Другие новости рубрики

Все новости
Почему «Минсктранс» принял решение перекрасить автобусы в жёлтый цвет?
03 ноября 2017 13:56

Почему «Минсктранс» принял решение перекрасить автобусы в жёлтый цвет?

Директор «Минсктранса» рассказал об электробусах в столице
03 ноября 2017 13:56

Директор «Минсктранса» рассказал об электробусах в столице

«Минсктранс»: Требования к подбору кадров у нас очень высокие, и не каждый выдерживает
03 ноября 2017 13:55

«Минсктранс»: Требования к подбору кадров у нас очень высокие, и не каждый выдерживает