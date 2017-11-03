Корреспондент СТВ выяснила, почему движение общественного транспорта Минска не соответствует расписанию

Нет, я не готова променять 4 колеса на 6.

Камилла Шах, СТВ: Мы тут затеяли маленький эксперимент. Сегодня я поеду на работу на машине. У меня это очень редко занимает больше 10 минут. А, когда машин нет, и на дорогах пусто, даже за 7 минут я добираюсь. Посмотрим, как мне повезёт сегодня. На часах ровно 9.00. Ну, поехали... На часах 9.13. Ушло чуть больше времени, чем я рассчитывала, потому что на дороге был какой-то затор, огромный грузовик встал на «аварийку», преградил всем маршрут. На этом немного времени потеряла. Но, в принципе, всё равно, я достаточно быстро добралась до работы. Посмотрим, сколько времени у меня уйдет на это завтра, когда я поеду на троллейбусе…

Корреспондент программы «Большой город» провела эксперимент – проверила, можно ли верить расписанию общественного транспорта на электронных табло и табличках на остановках, и тому, которое опубликовано в Интернете.

Конечно, езда на троллейбусе гораздо дешевле, но у меня ушло ровно в 2 раза больше времени. И теперь я опаздываю на планерку. Так что же выбрать: время или деньги? Тяжело определиться, когда эти понятия стали буквально синонимами. Автомобиль – дорого, но быстро. Общественный транспорт – дешёво, но медленно. Конечно, если знать точное расписание движения, временные затраты можно минимизировать. Но, судя по отзывам, именно с этим у столичного транспорта есть некоторые проблемы.

Жалобы с сайта spr.by:

Что это такое??? Почему систематически 25-ый троллейбус ездит не по расписанию, вообще!

Жалуюсь на маршрут № 106, который должен быть по расписанию на остановке «Ваупшасова» в 23:44. Автобус приходит раньше на 3-4 минуты, и работники Минского моторного завода, у которых 2-ая смена заканчивается в 23.40, вынуждены бежать.

И, нарушая правила дорожного движения, перебегать дорогу на красный.

Выражаю большую благодарность всему коллективу «Минсктранса» за чёткое соблюдение графика движения. Пользуюсь всеми видами городского транспорта и автобусами пригорода в Колодищах. Ни разу автобусы и троллейбусы не опоздали, и не подвели меня.

Ужасный график работы! Езжу на 74-ом автобусе из Малиновки и приходится сталкиваться с тем, что автобус постоянно опаздывает, а то и вовсе не приходит!

Приходится ждать иногда по 25 минут!

Камилла Шах:

Большинство жалоб пассажиров на общественный транспорт связано с тем, что он не приходит вовремя. Электронные табло должны были несколько облегчить судьбу пассажиров. Проверим, насколько точно они отображают время до прибытия автобуса или троллейбуса. Сейчас табло показывает, что до прибытия троллейбуса осталось менее 1 минуты. Ставим секундомер. 42 секунды, и вот мы видим, что троллейбус уже приехал. А до прибытия 38-го троллейбуса осталось 6 минут – засекаем. Прошло 4 минуты 50 секунд, ну, практически 5 минут. И вот приехал 38-ой троллейбус. На 1 минуту раньше заявленного. Но, в принципе, обвинить электронные табло в неточности очень тяжело.

Минчанка:

Меня устраивает. С ребенком очень удобно подходить к определённому времени и дожидаться общественного транспорта, чтобы не было задержек. Так как он – маленький, замерзает.

В кабинах водителей оборудовали терминалы, у которых есть связь со спутниками. Они-то и позволяют отслеживать маршрут и рассчитывать время до прибытия на остановку.

Камилла Шах:

Теперь проверим, насколько точны такие графики. 130-ый автобус должен приехать в 14.28, сейчас 14.27. 14.28 – и 130-ый автобус тут как тут. Для чистоты эксперимента мы переехали в другой район города, и теперь для начала сравним, насколько расписание, опубликованное в Интернете, соответствует тому, что мы можем видеть на табличке.

Для сравнения выбираем 26-ой автобус, направление Павлины Медёлки, остановка «Киселева». Графики не совпадают. Разница до 5 минут.

Камилла Шах:

Итак, судя по расписанию, он должен был приехать в 16.03, приехал ровно в 16.03. Но по расписанию в Интернете – в 16.06.

Минчане:

Люди, в основном, торопятся, смотрят в Интернете время, чтобы узнать, как можно точнее и, возможно, чтобы прийти по времени удобнее. Приходишь обычно минут за 5 раньше. Он у тебя перед носом уезжает, либо он уже уехал. И ты его только наблюдаешь. Лучше бы он опаздывал.

То с опозданием идёт, то раньше придет на 3-5 минут. Минута-две-три расхождение идет.

Жалобы пассажиров, конечно, обоснованы. Но, высказывая их, каждый ли человек помнит, от какого количества факторов на дороге зависят водители? Здесь и автомобилисты, занимающие крайнюю правую. И непредсказуемые погодные условия. Троллейбусу и трамваю вообще с места не сдвинуться, если на линии авария.

Водители общественного транспорта:

Большая интенсивность движения, пробки в некоторых местах – вот это мешает.

Я – водитель со стажем, мне ничего не тяжело. Только что иногда пробки, а так ничего, всё хорошо.

«Большой город»: важная информация для пассажиров в интервью с директором «Минсктранс»