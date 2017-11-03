Как «Минсктранс» помогает СК в поиске людей

Новости Беларуси. В программе «Большой город» рассказали, что городские автобусы Минска оборудовали системами видеонаблюдения, которые работают в режиме онлайн. В частности, это существенно помогает в работе сотрудникам Следственного комитета.
Леонтий Папенок, генеральный директор государственного предприятия «Минсктранс»:
Очень много у нас запросов из Следственного комитета по поиску данных того или иного гражданина.
Мы можем определить, где он вошёл, вышел.
Запись хранится 30 дней. С центра наблюдения можно подключиться к любой единице состава и наблюдать, что происходит в салоне и как водитель управляет машиной.
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