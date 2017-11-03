Прямой эфир

С «зайцев» в Минске собрали штрафов на 655 тысяч рублей с начала года

03 ноября 2017 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В программе «Большой город» рассказали, помогли ли видеорегистраторы у контролёров разрешать спорные вопросы.

Леонтий Папенок, генеральный директор государственного предприятия «Минсктранс»:
Очень. Это было правильное решение. Стало меньше жалоб. Бывало, что и контролёр создавал конфликтную ситуацию, и пассажир. И, чтобы разобраться, кто виноват – сегодня этой проблемы нет.

И эффективность увеличилась в 5 раз.

За 9 месяцев количество исполненных постановлений контролёров составило 75 тысяч. За 9 месяцев мы перечислили в бюджет 655 тысяч рублей за исполненные постановления контролёров. Это – более 6,5 миллиардов старыми.

«Большой город»: важная информация для пассажиров в интервью с директором «Минсктранс»

# общество # Общественный транспорт # Леонтий Папенок

Другие новости рубрики

Все новости
Как ловят вандалов в минском общественном транспорте?
03 ноября 2017 13:57

Как ловят вандалов в минском общественном транспорте?

Почему «Минсктранс» принял решение перекрасить автобусы в жёлтый цвет?
03 ноября 2017 13:56

Почему «Минсктранс» принял решение перекрасить автобусы в жёлтый цвет?

Директор «Минсктранса» рассказал об электробусах в столице
03 ноября 2017 13:56

Директор «Минсктранса» рассказал об электробусах в столице