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Зачем подняли цены на проезд в Минске

03 ноября 2017 13:58
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Новости Беларуси. Даже минимальное повышение цен на проезд в общественном транспорте болью отдается в сердце каждого пассажира. В программе «Большой город» рассказали, как «Минсктранс» обеспечивает высокий уровень комфорта пассажиров.

Леонтий Папенок, генеральный директор государственного предприятия «Минсктранс»:
Есть статистика: на среднюю зарплату минчанин может совершить 1 084 поездки в месяц, в Варшаве – 1 023, в Вильнюсе – 880, в Риге – 460, в Москве 1 698, в Санкт-Петербурге – 1 138. Три года мы не получали нового подвижного состава.

Идёт старение.

700 автобусов на сегодня требуют дополнительных затрат на техническое обслуживание. Мы проводим углублённые ремонты. И уровень нашего транспорта не должен скатываться до того, как было в 90-ых годах.

«Большой город»: важная информация для пассажиров в интервью с директором «Минсктранс»

# общество # Общественный транспорт # Леонтий Папенок

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