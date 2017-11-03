У автомобилистов Минска отберут одну полосу движения для общественного транспорта?

Новости Беларуси. В 2017 году на дорогах Минска была выделена полоса для движения общественного транспорта. Как будет развиваться это новшество, смотрим в программе «Большой город».

Леонтий Папенок, генеральный директор государственного предприятия «Минсктранс»:

Начало положено. Это – мировой опыт. В связи с этим, нужно менять светофорное регулирование, с учётом нашей навигационной системы.

Выделенная полоса будет, как раз, в тему.

Пока нет категорического запрета движения по полосе общественного транспорта.

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