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У автомобилистов Минска отберут одну полосу движения для общественного транспорта?

03 ноября 2017 13:58
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Новости Беларуси. В 2017 году на дорогах Минска была выделена полоса для движения общественного транспорта. Как будет развиваться это новшество, смотрим в программе «Большой город».

Леонтий Папенок, генеральный директор государственного предприятия «Минсктранс»:
Начало положено. Это мировой опыт. В связи с этим, нужно менять светофорное регулирование, с учётом нашей навигационной системы.

Выделенная полоса будет, как раз, в тему.

Пока нет категорического запрета движения по полосе общественного транспорта.

«Большой город»: важная информация для пассажиров в интервью с директором «Минсктранс»

# общество # Общественный транспорт # Леонтий Папенок

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