Прямой эфир

«Минсктранс»: Требования к подбору кадров у нас очень высокие, и не каждый выдерживает

03 ноября 2017 13:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На многочисленные вопросы тех, кто немало времени проводит в автобусах, троллейбусах и трамваях, в программе «Большой город» отвечает генеральный директор государственного предприятия «Минсктранс» Леонтий Папенок.

Леонтий Папенок, генеральный директор государственного предприятия «Минсктранс»:
В нашем предприятии работают более 5 тысяч водителей. Требования к подбору кадров у нас очень высокие, и не каждый выдерживает. Уже в 4.30 многие выезжают на линию.

Если первая смена – подъём в 3 часа ночи.

Последняя «дежурка» уходит в 2 часа ночи.

«Большой город»: важная информация для пассажиров в интервью с директором «Минсктранс»

# общество # Общественный транспорт # Леонтий Папенок

Другие новости рубрики

Все новости
«Права трудящихся, которые работают в нестандартных условиях, должны были защищены»
03 ноября 2017 13:50

«Права трудящихся, которые работают в нестандартных условиях, должны были защищены»

В Беларусь возвращается тепло: до +11 обещают на выходные
03 ноября 2017 12:42

В Беларусь возвращается тепло: до +11 обещают на выходные

Новая жизнь старым вещам: создаём абажур для лампы
03 ноября 2017 10:57

Новая жизнь старым вещам: создаём абажур для лампы