«Минсктранс»: Требования к подбору кадров у нас очень высокие, и не каждый выдерживает

Новости Беларуси. На многочисленные вопросы тех, кто немало времени проводит в автобусах, троллейбусах и трамваях, в программе «Большой город» отвечает генеральный директор государственного предприятия «Минсктранс» Леонтий Папенок.

Леонтий Папенок, генеральный директор государственного предприятия «Минсктранс»:

В нашем предприятии работают более 5 тысяч водителей. Требования к подбору кадров у нас очень высокие, и не каждый выдерживает. Уже в 4.30 многие выезжают на линию.

Если первая смена – подъём в 3 часа ночи.

Последняя «дежурка» уходит в 2 часа ночи.

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