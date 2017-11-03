Почему «Минсктранс» принял решение перекрасить автобусы в жёлтый цвет?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» генеральный директор государственного предприятия «Минсктранс» Леонтий Папенок обосновал смену окраски автобусов столицы.

Леонтий Папенок, генеральный директор государственного предприятия «Минсктранс»:

Сегодня МАЗ по всему миру: и в Украине, и в Словении. Когда-то мы применили на маршруте №100 зелёный цвет. А сейчас решили перейти на жёлтый цвет автобусов.

Яркий, заметный цвет – это удобно для слабовидящих.

Проходя ремонты, мы перекрашиваем в жёлтый цвет. В городе появилось много автобусов жёлтого цвета. Они не новые, они отремонтированные, и им уже 10 лет.

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