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Скидки 15% на весь школьный ассортимент – в Минской области открылись специализированные ярмарки

12 августа 2024 18:43
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Новости Беларуси. Все меньше времени остается до начала учебного года. Родители активно закупают школьную форму и канцелярию, на помощь приходят специализированные ярмарки и базары, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Тематические торговые площадки начали работать и в Минской области, первыми череду школьных базаров открыли Борисов и Молодечно.

Скидки 15% на весь школьный ассортимент – в Минской области открылись специализированные ярмарки-1

Качество очень хорошее, особенно трикотаж. Мы за белорусское и Беларусь.

Скидки 15% на весь школьный ассортимент – в Минской области открылись специализированные ярмарки-4

Хорошая продукция, мы предпочитаем отечественного производителя. Покупали все отечественное заранее, какие-то скидки здесь были.

Ярмарка радует не только широким ассортиментом, но и приятными ценами. Например, на все школьные товары предусмотрены скидки от 10 до 25 %.

Скидки 15% на весь школьный ассортимент – в Минской области открылись специализированные ярмарки-7

Ольга Краско, продавец:
Скидки у нас идут 15 % на весь школьный ассортимент, 15 % на ранцы и 25 % на сумочки. Такой жакетик стоит 64 рубля 97 копеек, на него еще есть скидка 10 %.

Подробности в видео.

# Подготовка к школе # общество # Алеся Иванова

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