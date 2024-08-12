Скидки 15% на весь школьный ассортимент – в Минской области открылись специализированные ярмарки

Новости Беларуси. Все меньше времени остается до начала учебного года. Родители активно закупают школьную форму и канцелярию, на помощь приходят специализированные ярмарки и базары, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Тематические торговые площадки начали работать и в Минской области, первыми череду школьных базаров открыли Борисов и Молодечно.

Качество очень хорошее, особенно трикотаж. Мы за белорусское и Беларусь.

Хорошая продукция, мы предпочитаем отечественного производителя. Покупали все отечественное заранее, какие-то скидки здесь были. Ярмарка радует не только широким ассортиментом, но и приятными ценами. Например, на все школьные товары предусмотрены скидки от 10 до 25 %.