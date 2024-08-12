В Уручье появилась новая зона отдыха «Казачны край»

В столичном микрорайоне Уручье обустроили новую зону отдыха «Казачны край». Локация расположена на территории бывшего болота между улицей Шугаева и МКАД, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Раньше здесь, кроме воды и зарослей, не было ничего. Сегодня же это место кардинально преобразилось. Появились дорожки, тропинки и новое освещение. Территория условно разделена на три блока. Для велосипедных и пеших прогулок, где можно насладиться чистым воздухом, посидеть на лавочках, отдохнуть и ознакомиться со скульптурами из дерева, металла и бетона.

Недалеко оборудована и территория для рыбалки. А на информационных стендах размещены интересные факты о растительном и животном мире нашей страны.

Мне нравится этот парк, потому что здесь просторно, рыбу можно ловить. Например, велотрек здесь, два велотрека классных. Раньше здесь пустота была.