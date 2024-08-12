В Уручье появилась новая зона отдыха «Казачны край»

В столичном микрорайоне Уручье обустроили новую зону отдыха «Казачны край». Локация расположена на территории бывшего болота между улицей Шугаева и МКАД, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В столичном микрорайоне Уручье обустроили новую зону отдыха «Казачны край». Локация расположена на территории бывшего болота между улицей Шугаева и МКАД, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Раньше здесь, кроме воды и зарослей, не было ничего. Сегодня же это место кардинально преобразилось. Появились дорожки, тропинки и новое освещение. Территория условно разделена на три блока. Для велосипедных и пеших прогулок, где можно насладиться чистым воздухом, посидеть на лавочках, отдохнуть и ознакомиться со скульптурами из дерева, металла и бетона.
Недалеко оборудована и территория для рыбалки. А на информационных стендах размещены интересные факты о растительном и животном мире нашей страны.
Мне нравится этот парк, потому что здесь просторно, рыбу можно ловить. Например, велотрек здесь, два велотрека классных. Раньше здесь пустота была.
– Очень нравится, потому что вечерами здесь очень много людей, ребята ловят рыбу, парочки сидят, отдыхают. Но мы тоже можем прогуляться, попить чай, скушать мороженное. Приятно, красиво.
– Такое место, где можно отдохнуть. Кому-то от работы, кому-то, вообще, просто...
Создатели настоящей сказки на берегу озера – работники районного «Зеленстроя». Они своими силами благоустроили свыше гектара территории.