В ГУМе реконструируют второй и третий этажи

В столице продолжается масштабный проект по модернизации ГУМа. В ближайшее время реконструируют второй и третий этажи, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во время проведения работ торговые площади будут закрываться поэтапно. Акцент сделают на сплав самобытности и современности интерьеров. Модернизацию первого этажа уже завершили. Смонтировали люстру над входной группой, отреставрировали элементы декора, заменили торговое оборудование. Открыты кофейня и гастроном, а также обновленные ювелирная, часовая и граверная мастерские.

Ольга Романова, директор Государственного универсального магазина:

Объект достаточно сложный, он со своей историей. К сожалению, утеряно очень много технической документации, которую пришлось восстанавливать. Как говорится, мы с этой работой справились и будем справляться. К слову, теперь два пассажирских лифта – слева и справа. Это тоже было в свое время достаточно сложная работа по восстановлению второго лифта, по ремонту шахты и закупке нового.