Большие контракты, инновации и союзный масштаб! Как прошел XIII Форум регионов в Минске?
Центральной темой недели стал Форум регионов Беларуси и России, который в 2026 году принимали Минск и Минская область. Много событий, встреч, передвижений, и такая активность – вместо тысячи слов, как говорится. Лучший показатель того, что происходит в отношениях Беларуси и России.
А что, собственно, происходит? В целом все стабильно. Лукашенко и Путин продолжают встречаться и обсуждать вопросы, которые влияют на ситуацию в наших странах. Буквально на днях прошел очередной раунд переговоров. Лидеры встречались на Валдае. О чем говорили, СМИ не поставили в известность.
Но вернемся в наши политико-экономические широты. Форум регионов показал, что Беларуси и России есть что предложить друг другу и чем дополнить взаимодействие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как отметил Президент, экономика – это самое главное для нас. А на межрегиональных связях держится интеграция. Наша страна поддерживает связи со всеми субъектами РФ.
Кто приехал на минскую площадку и что подогревает живой интерес к интеграции? На Форуме побывал Глеб Прокофьев.
– Что нас объединяет, так это аисты. Они присутствуют в наших принтах.
И таких примеров белорусско-российского сближения на XIII Форуме регионов найдется еще немало. Более 1 300 участников и почти 500 новых договоров и соглашений. И это рекорд. Впрочем, масштаб межрегионального сотрудничества измеряется не столько цифрами, хотя деловой подход никто не отменял. Главное, по-настоящему теплые отношения.
Это в Тулу со своим самоваром не поедешь, а вот в Минск – добро пожаловать. В России самовары вновь в трендах, спрос только растет. Закипает интерес к нестандартной кухонной утвари и в Беларуси. Пока тульские мастера работают с единичными заказами, но замах – на большие поставки. В «БелЭкспо» привезли не только классику. Это самовар – подготовили специально к очередной годовщине Победы.
В поисках новых белорусских партнеров и производитель легендарной гжели. Пока другие переходят на конвейерную печать, российский производитель остается верен традициям: каждое изделие по-прежнему расписывают вручную.
Российские гости в свою очередь не скрывают интереса к белорусским продуктам: дегустация – лучший способ оценить качество. И белорусам, и россиянам этот вкус уже знаком. Выпускают Президентский сыр около 5 лет. Секрет успеха – 12-месячная выдержка. Продукт целый год созревает: приобретает свой пикантный вкус и выдержанную структуру.
Выставка-ярмарка в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России 27 июня открыта для всех желающих.
Белорусские продукты в России давно стали знаком качества. Торговые точки с товарами из нашей страны открываются одна за другой. В Краснодарском крае, несмотря на местную сильную конкуренции, за белорусским выстраиваются очереди.
Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края России:
В Краснодарском крае белорусская молочка очень известна. Больше того, она любимая, она конкурирует сегодня с молочной продукцией, которая производится на Кубани. Потому что на самом деле она качественная, вкусная, полезная. И у нас даже есть торговая сеть белорусских магазинов, где продается молочная продукция, мясная продукция. И поверьте, где-то даже стоит очередь.
А если говорить про Север, то Минская область и Югра тоже обсуждают конкретные планы: в перспективе белорусское продовольствие станет основой рациона в школах и больницах региона. Сотрудничество этим не ограничится. Белорусская техника в Югре давно востребована, и сейчас стороны ищут новые точки роста.
Ханты-Мансийский округ – лидер российской нефтедобычи: здесь получают каждый пятый баррель в мире. Масштабы региона открывают для белорусских партнеров колоссальные перспективы.
Руслан Кухарук, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Россия):
Все то, что связано сегодня с разработкой технологий по освоению трудноизвлекаемых запасов для водородного сырья. Мы понимаем, что это направление является непростым. И здесь вместе с белорусскими коллегами можем найти в том числе высокотехнологичные ключи, которые позволят осваивать такие месторождения. И, несомненно, все то, что касается машиностроительного комплекса, той продукции, которая хорошо известна также нашим нефтяникам, нашим дорожникам – это еще одно очень перспективное направление для увеличения товарооборота.
Отношения Беларуси и России давно вышли за рамки простого обмена товарами. Формула «купи – продай» – в прошлом. Сегодня ставка на союзную кооперацию. В работе – почти три десятка проектов: от микроэлектроники и космоса до медицины.
Подробности в видео.
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