Ровно 82 года назад советские войска освободили крупные областные и районные центры Беларуси

В Минске перевернули очередную страницу героического прошлого страны. В столице продолжается культурно-патриотическая акция «Календарь и Книга Памяти». Ровно 82 года назад советские войска освободили от немецко-фашистских захватчиков крупные областные и районные центры Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 июня 1944 года войска 1-го и 2-го Белорусских фронтов прорвали мощную оборону гитлеровцев. Накануне решающего штурма Минска были освобождены Могилев, Осиповичи, Быхов, Кличев и Лепель. Каждый сокрушительный удар приближал Великую Победу. Сегодня эта память оживает на страницах «Книги Памяти» у подножия монумента Победы. Жители и гости столицы вписали имена своих героев. Это живая связь поколений, которую невозможно разорвать.

Валерия Баграёнок, преподаватель Белорусского государственного университета иностранных языков: Я из университета, я преподаватель. Нам давно рассказывали про это. Приглашали других преподавателей. Предполагаю, что наконец-то настала моя очередь. Поэтому рада быть здесь, рада наконец-то посмотреть на это. 3 июля – важный день в моей семье, так как наша бабушка была в концлагере в Озаричах. Я больше чем уверена, что у каждого белоруса кто-то из семьи поучаствовал в войне. Поэтому это затронуло каждого, это праздник для каждого.

Николай Поляков, глава администрации Партизанского района Минска:

Это очень важно – помнить те поколения, которые ценой своей жизни отстояли свободу и независимость нашей страны. И, как сказал наш Президент, Александр Григорьевич Лукашенко, мы помним каждого, кто с оружием в руках на фронте, в партизанских отрядах, в подполье защитил, освободил нашу страну.

Культурно-патриотическая акция «Календарь и Книга Памяти» продлится до 3 июля – Дня Независимости Беларуси. Каждый оторванный лист календаря – напоминание о цене нашей свободы, которую необходимо сберечь.