Как будет развиваться сотрудничество Беларуси и России в аграрной сфере? Интервью с Леонидом Зайцем

Продовольственная безопасность Союзного государства обеспечена в полной мере. И значительный вклад в это вносят белорусские аграрии. По итогам 2025 года экспорт продовольствия достиг 10 миллиардов долларов. Белорусская продукция поставляется в 116 стран. При этом более 65 % приходится именно на российский рынок. Как будет развиваться сотрудничество Беларуси и России в аграрной сфере? Об этом поговорим с участниками Форума регионов. Анастасия Лавринчук, СТВ:

Наша страна уже принимает XIII Форум регионов Беларуси и России. Какой, на ваш взгляд, самый значимый эффект от таких мероприятий?

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Хотел бы сказать, что очень эффективная площадка, на которой можно подвести итоги нашей совместной работы за предыдущие годы. Наметить планы дальнейшего нашего сотрудничества, развития во всех сферах экономики, гуманитарной нашей деятельности, чтобы выстроить единую политику в Союзном государстве. Для того чтобы мы дополняли друг друга, не конкурировали между собой, а именно дополняли. Той частью продукции, которая необходима в нашем Союзном государстве. Мы видим сегодня, как растет интерес с обеих сторон в этом тесном сотрудничестве, совместной кооперации во всем направлении, в частности по сельскому хозяйству (агропромышленные комплексы). Республика Беларусь и Российская Федерация выполнили свое предназначение и обеспечили разнообразной продукцией полки наших потребителей. Сегодня успешно мы реализуем излишки наших продуктов питания на другие внешние рынки. Задача агропромышленного комплекса Союзного государства – руководствуясь единой политикой развития агропромышленных комплексов, обеспечить продуктами питания высокого качества по доступной цене наших потребителей и сформировать экспортный потенциал, который могли бы предложить неким третьим странам. Анастасия Лавринчук:

В рамках форума прошла секция, посвященная агропромышленному комплексу. Какие важные вопросы там рассматривались и какие контракты были заключены?

Леонид Заяц:

Были подписаны между Научно-практическим центром НАН Беларуси и компанией «Щелково». Там будут использоваться средства защиты растений на территории Республики Беларусь, где будут семена, произведенные научно-практическим центром земледелия НАН Беларуси на территории Российской Федерации. Предстоит задача сегодня – как и в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь – обеспечить удельный вес наших отечественных сортов не менее 80 %. Мы видим, что наш институт успешно справляется, поставляет сегодня высококачественные, высокопродуктивные сорта зерновых культур, бобовых, рапса для наших потребителей, производителей. Возрастает качество пшеницы, муки. И очень отрадно отметить, что идет тесная связь научных институтов Республики Беларусь с Российской Федерацией. Все больше и больше сортов передаются для последующего использования и на территории Российской Федерации. Анастасия Лавринчук:

Какие задачи сегодня стоят перед Союзным государством в сфере продовольственной безопасности?