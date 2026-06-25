В Минске прошло совместное заседание торгово-промышленных палат Беларуси и России

Беларусь и Россия формируют единую стратегию глубокой межрегиональной кооперации. Законодатели, представители торгово-промышленных палат и крупного бизнеса двух стран приступили к выработке комплексного плана совместных действий – об этом заявлено на совместном заседании торгово-промышленных палат Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания экспертов – широкий блок вопросов – от создания благоприятных условий для совместных производств до запуска новых финансовых инструментов. Флагманским проектом интеграции стал запуск юридического статуса «Товар Союзного государства». Этот знак официально подтверждает, что продукт создан в глубокой кооперации – не менее 50 % стоимости материалов должно быть совместным вкладом. Пока бренд работает преимущественно как имиджевый инструмент, однако в перспективе его обладатели получат реальные экономические преференции. Первые такие сертификаты будут вручены предприятиям на полях Форума регионов.

Геннадий Клыга, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Мы бы хотели, чтобы правительства двух стран приняли решение о каких-то льготах, субсидиях, финансировании этих проектов, чтобы именно «Товар Союзного государства» юридически и экономически имел силу. Чтобы этот товар бы узнаваем в мире. Мы со своей стороны, естественно, будем продвигать имидж «Товара Союзного государства» на рынках третьих стран, совместно с партнерами из России. О том, что это та продукция, которая пройдет сертификацию на «Товар Союзного государства» – это качественная продукция, это ответственный производитель, это гарантия. Мы завтра будем вручать уже «Товар Союзного государства» двум компаниям. Это Минский автомобильный завод с моделью автобуса 305Е20. И будем вручать тоже сертификат «Товара Союзного государства» нашему флагману в автомобилестроении – Белорусскому автомобильному заводу – на модель БЕЛАЗ-7513.

Развитие единой логистики Союзного государства остается одной из самых чувствительных тем, требующих оперативных совместных решений. Санкционные реалии заставили Минск и Москву полностью перезагрузить транспортные маршруты. В результате Россия стала для Беларуси не просто ключевым рынком сбыта, но и главными транспортными воротами для торговли с третьими странами. У сторон есть четкое понимание, что этот ресурс используется не в полной мере. В качестве перспективного вектора обозначена цифровизация отрасли, а транспортные ведомства ведут работу по балансировке объемов перевозок и наращиванию инфраструктурной базы.