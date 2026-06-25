Главное экономическое событие лета! Как проходит XIII Форум регионов Беларуси и России?

В Минске официально стартовал XIII Форум регионов Беларуси и России. Масштаб впечатляет, а программа первого дня расписана буквально по секундам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу после памятных церемоний делегации включились в плотную практическую работу: от жесткой промышленной кооперации до синхронизации законов. Плюс яркий запуск огромной выставки-ярмарки достижений, где регионы показывают товар лицом. Какая атмосфера сейчас царит на главных площадках форума и о каких ключевых заявлениях стартового дня уже говорят в кулуарах? Все подробности знает Алина Мычко. От промышленности и АПК до здравоохранения и унификации законов. В условиях беспрецедентного внешнего давления для Союзного государства не существует второстепенных тем – здесь каждый вопрос обретает стратегическое звучание. Особое место в этом ряду занимает продовольственная безопасность. Способность самостоятельно обеспечивать население продуктами – главный маркер силы и независимости любой страны.

Игорь Ляхов, председатель Смоленской областной Думы России:

Молоко, говядина – те направления, которые должны быть усилены по взаимодействию, мы пока не выходим на уровень самообеспечения. Здесь интеграция с Беларусью очень важна и нужна. Я думаю, и взаимно, встречно есть те темы, которые наши коллеги хотели бы от нас увидеть, чтобы мы сняли барьеры.

Стабильная работа АПК и доступность качественного питания сегодня считаются фундаментом национального суверенитета. Совместными усилиями Беларусь и Россия обеспечили высокий уровень взаимодействия, что стало важным шагом к укреплению продовольственной независимости – об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Леонид Заяц. При этом, как отмечают эксперты, есть куда расти: сохраняется необходимость выработки единых подходов в решении общих проблем, чтобы сделать сотрудничество еще более эффективным. Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня успешно мы реализуем излишки наших продуктов питания на другие внешние рынки. Задача агропромышленного комплекса Союзного государства – руководство единой политикой развития агропромышленных комплексов, обеспечить, найти форму ускоренного обеспечения продуктами питания высокого качества по доступной цене наших потребителей и сформировать экспортный потенциал, который могли бы предложить третьим странам. Логичным продолжением этой работы становится реализация масштабных экономических проектов, которые наполняют стратегию глав государств по выстраиванию единого Союза конкретным содержанием – и все это без лишних бюрократических проволочек. Результат отражают цифры: в прошлом году взаимный оборот товаров и услуг достиг рекордных 62 миллиардов долларов – это максимальный показатель за всю историю двусторонних отношений. Интенсивность диалога лидеров задает высокий темп экономической интеграции, который находит отражение и в текущих результатах.

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Объем предложений, которые были выработаны по итогам секций, гораздо больше, чем то, к чему мы готовились. Мы считаем, что они лягут в основу будущих управленческих решений, которые будут использованы для предприятий, для отраслей, для органов госуправления как практические инструменты, что можно сделать для развития, интенсификации экономического роста. Читайте также: Секционные заседания проходят на XIII Форуме регионов Беларуси и России Новые подходы к здравоохранению обсуждают участники XIII Форума регионов Беларуси и России В Минске прошло совместное заседание торгово-промышленных палат Беларуси и России Промышленная кооперация и сквозные научно-технические программы стали главным инструментом обеспечения технологического суверенитета Союзного государства. За время сотрудничества Минск и Москва реализовали более 60 совместных программ. Еще 27 по критически важным отраслям сейчас в работе – микроэлектроника, машиностроение, космос, медицина, сельское хозяйство. В фокусе особого внимания – форсированное развитие производственной кооперации. Такая тесная работа – гарант защиты от любых внешних вызовов.