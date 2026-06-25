Главное экономическое событие лета! Как проходит XIII Форум регионов Беларуси и России?
В Минске официально стартовал XIII Форум регионов Беларуси и России. Масштаб впечатляет, а программа первого дня расписана буквально по секундам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сразу после памятных церемоний делегации включились в плотную практическую работу: от жесткой промышленной кооперации до синхронизации законов. Плюс яркий запуск огромной выставки-ярмарки достижений, где регионы показывают товар лицом.
Какая атмосфера сейчас царит на главных площадках форума и о каких ключевых заявлениях стартового дня уже говорят в кулуарах? Все подробности знает Алина Мычко.
От промышленности и АПК до здравоохранения и унификации законов. В условиях беспрецедентного внешнего давления для Союзного государства не существует второстепенных тем – здесь каждый вопрос обретает стратегическое звучание. Особое место в этом ряду занимает продовольственная безопасность. Способность самостоятельно обеспечивать население продуктами – главный маркер силы и независимости любой страны.
Игорь Ляхов, председатель Смоленской областной Думы России:
Молоко, говядина – те направления, которые должны быть усилены по взаимодействию, мы пока не выходим на уровень самообеспечения. Здесь интеграция с Беларусью очень важна и нужна. Я думаю, и взаимно, встречно есть те темы, которые наши коллеги хотели бы от нас увидеть, чтобы мы сняли барьеры.
Стабильная работа АПК и доступность качественного питания сегодня считаются фундаментом национального суверенитета. Совместными усилиями Беларусь и Россия обеспечили высокий уровень взаимодействия, что стало важным шагом к укреплению продовольственной независимости – об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Леонид Заяц. При этом, как отмечают эксперты, есть куда расти: сохраняется необходимость выработки единых подходов в решении общих проблем, чтобы сделать сотрудничество еще более эффективным.
Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня успешно мы реализуем излишки наших продуктов питания на другие внешние рынки. Задача агропромышленного комплекса Союзного государства – руководство единой политикой развития агропромышленных комплексов, обеспечить, найти форму ускоренного обеспечения продуктами питания высокого качества по доступной цене наших потребителей и сформировать экспортный потенциал, который могли бы предложить третьим странам.
Логичным продолжением этой работы становится реализация масштабных экономических проектов, которые наполняют стратегию глав государств по выстраиванию единого Союза конкретным содержанием – и все это без лишних бюрократических проволочек. Результат отражают цифры: в прошлом году взаимный оборот товаров и услуг достиг рекордных 62 миллиардов долларов – это максимальный показатель за всю историю двусторонних отношений. Интенсивность диалога лидеров задает высокий темп экономической интеграции, который находит отражение и в текущих результатах.
Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Объем предложений, которые были выработаны по итогам секций, гораздо больше, чем то, к чему мы готовились. Мы считаем, что они лягут в основу будущих управленческих решений, которые будут использованы для предприятий, для отраслей, для органов госуправления как практические инструменты, что можно сделать для развития, интенсификации экономического роста.
Читайте также:
Секционные заседания проходят на XIII Форуме регионов Беларуси и России
Новые подходы к здравоохранению обсуждают участники XIII Форума регионов Беларуси и России
В Минске прошло совместное заседание торгово-промышленных палат Беларуси и России
Промышленная кооперация и сквозные научно-технические программы стали главным инструментом обеспечения технологического суверенитета Союзного государства. За время сотрудничества Минск и Москва реализовали более 60 совместных программ. Еще 27 по критически важным отраслям сейчас в работе – микроэлектроника, машиностроение, космос, медицина, сельское хозяйство. В фокусе особого внимания – форсированное развитие производственной кооперации. Такая тесная работа – гарант защиты от любых внешних вызовов.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
У нас есть стратегия научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года, которая утверждена решением Высшего государственного совета. По научной линии завершено 60 совместных научных программ.
Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации Федерального собрания России по международным делам:
Работа будет продолжаться, это главный итог того, о чем мы сегодня говорили. Во имя суверенитета наших двух стран, во имя того, чтобы Союзное государство становилось активным участником международных процессов, не только политических, но и экономических, научных, сельскохозяйственных, предпринимательских и так далее.
Далее смотрите в видео.