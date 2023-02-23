«Больше всего вот эти потрясающие глаза». Григорий Азарёнок и Анастасия Бенедисюк вспомнили подвиг Ромы Когодовского

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День защитника Отечества, Родину и тех, кто стоит на ее защите. В гостях обозреватель Белтелерадиокомпании Анастасия Бенедисюк и военный обозреватель, колумнист издания «ПолитЭксперт», капитан 1 ранга в запасе Владимир Ераносян.

Григорий Азаренок, СТВ:

2021 год подарил нам еще одного замечательного героя. Маленького мальчика Романа Когодовского, который в апреле того года вытащил из горящего дома своего маленького брата. Не побоялся. Пошел в горящий дом. Конечно же, сам получил эти ожоги. На самом деле, эти его ожоги – символ белорусской несгибаемости. Это как раз таки показывает и того бойца Брестской крепости, который изображен на монументе «Жажда». Вот такой герой, на которого должны равняться и подрастающее поколение, и в принципе все белорусы. Кстати, отметим и доктора, которого наградил Президент. Мы помним, как вся страна болела, переживала, смотрела. Потому что состояние было довольно тяжелое. Но врачи наши, как сказал Президент, сделали невозможное. Но мне больше всего вот эти потрясающие глаза Романа, искренние... Ему так интересно, он так захвачен этим всем. Столько благодарности, столько возвышенного достоинства в этом молодом человеке. В отличие от этих всех. Помню эти безумные, бесстыжие, злобные глаза эти бчбнутых, которые шатались по улицам. Которые накидывались, плевали. Они все ненавидели, их раздражало все вокруг: воздух, памятники, земля сама. Они просто все ненавидели. И даже в молодых этих змагарах уже цинизм уставшего от жизни, всего познавшего такого циника – это, конечно, отвратительно. Это, конечно, меньшинство. А большинство равняется на Романа Когодовского. Я помню, ты поехала, снимала тогда. Вся страна переживала, ты снимала его маму…

Анастасия Бенедисюк, обозреватель Белтелерадиокомпании:

Хочу тебя перебить немного. И посмотрев это видео, вспомнив, как все было, мне хочется сказать, посмотрите, какой классный Ромка. Какие классные у нас врачи, скромные. И какой классный у нас Президент. Какие слова он находит для каждого, кто рядом с ним. Для врачей важно понимать, что они делают правильно свою работу. Для подростка, который начинает свою жизнь заново, понимание того, что ему нужно. Понимание того, что он нужный. Этот компьютер... Мы знаем, что в любом случае все остаются детьми: посидеть в кресле, побывать в кабинете у Президента – это просто круто. А с Ромкой я познакомилась уже после награждения у Президента. Мы вместе с ним летали в Уфу. Это был его первый полет на самолете. И эти глаза, о которых ты сказал, я видела еще в самолете. Когда он открывал, смотрел, как же выглядят облака и небо. И это тоже очень крутые кадры. И врачам, наверное, спасибо и за то, что они подарили ему такую возможность. Рома, безусловно, герой. Я со съемочной группой выехала туда, как только случилось это. Как только Рому доставили в больницу. И тогда было еще непонятно, что случится. Непонятно было, получится или не получится.