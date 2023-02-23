Сфера ЖКХ, реклама и озеленение. Делегация из Ташкента обсудила с Минском развитие двусторонних отношений

Стороны обсудили опыт белорусской стороны в организации работы единой службы «115.бел», которая позволяет минчанам оперативно отправлять запросы по услугам ЖКХ, благоустройства и озеленения. Также узбекская сторона интересовалась системой содержания и очистки столичных дорог и тротуаров. Затронули и практику размещения наружной рекламы в городе: правила установки, технические нюансы и новые тренды в оформлении.

Алексей Хен, заместитель хокима Ташкента (Узбекистан):

Если сравнивать с Ташкентом, то ту работу, которую выполняет «Минскзеленстрой», в Ташкенте выполняют несколько организаций разных. Получается, спрос с разных руководителей и в разных направлениях. Но, оказывается, в Минске все эти функции выполняет одна организация. Это очень хороший подход, в Ташкенте мы тоже подумаем, возможно, будем пересматривать эту систему. Мы видели графики снижения аварийности на дорогах, уменьшение количеств ДТП. И самое главное – до нуля вы довели детскую смертность. Это очень большие показатели.