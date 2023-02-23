«Нужно пропустить всё через себя». Чемоданова о молодёжи и памяти погибших защитников Родины

Новости Беларуси. Цветы и венки легли к стеле «Минск – город-герой». В Минске почтили память погибших защитников Родины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В торжественной церемонии приняло участие руководство города, представители Министерства внутренних дел, общественных объединений и молодежь. Собравшиеся отдали дань памяти и уважения тем, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны и выполнял свой воинский долг, охраняя независимость и целостность страны. Вспоминали также тех, кто сейчас несет службу и позволяет нам жить под мирным небом.

Александр Барсуков, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску:

Независимость очень дорого стоит, ее нужно защищать. Нужно сегодня помнить наших предков. Наши предки, помните Великую Отечественную, каждый третий погиб из белорусов, каждый третий. Вспомните те события, которые были. Мужчины наши, белорусы, показывали, как нужно себя вести в сложной ситуации.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Молодежь сегодня должна также видеть, что никто не забыт и ничто не забыто. Участвовать вместе с нами. Понимаете, на самом деле это не просто прийти, возложить цветы. Это нужно пропустить все через себя. Каждую минуту жизни, вспомнить о тех людей, которые поистине защищали свою Родину.