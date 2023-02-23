Люди в погонах идут туда, откуда другие бегут. Какими качествами должен обладать сотрудник МЧС?

23 февраля самый мужественный праздник в году – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Искренне поздравляем всех мужчин и желаем крепкого здоровья, а самое главное, мирного неба над головой. О тех, кто посвятил себя служению Родине, актуальности праздника и насколько он изменился спустя годы, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Александр Пожидаев, заместитель начальника Первомайского районного отдела по чрезвычайным ситуациям г. Минска:

Как любая профессия у людей в погонах, так и служба в МЧС, человек должен обладать такими качествами, как гуманизм в первую очередь. Потому что спасение у нас идет, понятно, в первую очередь людей, но есть и какие-то животные. Есть очень много разных ситуаций, в которых люди попадают в беду и обращаются к спасателям. Поэтому самоотверженность должна быть, то есть умение или, скажем так, готовность рисковать где-то своей жизнью, чтобы спасти чужую. Многие эти вещи происходят на адреналине у человека, спасателя. То есть где-то загорание в какой-то квартире, доме – спасатель идет в этот горящий дом. Даже не только спасателя берем, взять весь силовой блок – люди в погонах идут туда, откуда люди бегут. Вы такую аналогию никогда не проводили?

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Я только сейчас задумалась. Я не задумывалась до этого.

Александр Пожидаев:

То есть это человек, который готов рисковать в первую очередь.

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