Азарёнок: «Вой стоит на болотах. Обсуждают они все, какой ужас происходит после закрытия частных школ»

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире поговорим вместе с Юрием Терехом, известным как полковник Жордочкин, а также к нам по скайпу присоединится военный обозреватель и колумнист издания «ПолитЭксперт», капитан 1 ранга в запасе Владимир Ераносян. Обсудим с ними прошедшее совещание Лукашенко с силовым блоком страны, обман беглых предателей, террор против Беларуси и обстановку на линии боевого соприкосновения.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вой стоит на болотах. Обсуждают они все, какой ужас происходит после закрытия частных школ. Родители воют белугой, им страшно приходить к турникету, им страшно вести своих детей.

Юрий Терех, публицист:

Я сам зарыдал. Я даже не знаю, как это описать.

Григорий Азаренок:

Давайте попробуем описать. Почему у них такая реакция? Ведь дети – это их стратегический ресурс.

Юрий Терех:

Это те самые уникальные снежинки протеста. Которые каждый абсолютно уникальный, свое мнение, и весь мир крутится вокруг. Что-то не так – сразу трагедия, надо пить какие-то успокоительные. Во-первых, закрыты не все частные школы. Проверили пока только часть. Выявляют то, что не соответствует стандартам. Есть стандарты образования. Дети – это все-таки наше будущее. В государстве есть определенный порядок, как и чему должны учиться дети. В каких условиях они должны учиться. Как и что должно происходить. Сколько детей может быть в помещении какого размера. И это все должно быть соблюдено.

Григорий Азаренок:

Мы видим, что там какие-то секты вскрывают.