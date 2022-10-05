Азарёнок: «Вой стоит на болотах. Обсуждают они все, какой ужас происходит после закрытия частных школ»
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире поговорим вместе с Юрием Терехом, известным как полковник Жордочкин, а также к нам по скайпу присоединится военный обозреватель и колумнист издания «ПолитЭксперт», капитан 1 ранга в запасе Владимир Ераносян. Обсудим с ними прошедшее совещание Лукашенко с силовым блоком страны, обман беглых предателей, террор против Беларуси и обстановку на линии боевого соприкосновения.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вой стоит на болотах. Обсуждают они все, какой ужас происходит после закрытия частных школ. Родители воют белугой, им страшно приходить к турникету, им страшно вести своих детей.
Юрий Терех, публицист:
Я сам зарыдал. Я даже не знаю, как это описать.
Григорий Азаренок:
Давайте попробуем описать. Почему у них такая реакция? Ведь дети – это их стратегический ресурс.
Юрий Терех:
Это те самые уникальные снежинки протеста. Которые каждый абсолютно уникальный, свое мнение, и весь мир крутится вокруг. Что-то не так – сразу трагедия, надо пить какие-то успокоительные. Во-первых, закрыты не все частные школы. Проверили пока только часть. Выявляют то, что не соответствует стандартам. Есть стандарты образования. Дети – это все-таки наше будущее. В государстве есть определенный порядок, как и чему должны учиться дети. В каких условиях они должны учиться. Как и что должно происходить. Сколько детей может быть в помещении какого размера. И это все должно быть соблюдено.
Григорий Азаренок:
Мы видим, что там какие-то секты вскрывают.
Юрий Терех:
То, что там рассказывают, я просто шокирован. Как это все столько лет оставалось, я не понимаю. Даже слов нет. Пускай разбирается следствие. Я думаю, нам потом озвучат все это публично.
Григорий Азаренок:
Государство наведет здесь порядок.
Юрий Терех:
Так-то никто не против, но, извините, хотите обучать детей – будьте добры соблюдать те стандарты, которые установлены государством. Найдите помещение подходящее, найдите преподавательский стандарт соответствующий, утвердите программу, чтобы она соответствовала государственной программе. Чтобы все вопросы, которые освещаются в государственных школах, у вас тоже освещались. Вот уроки патриотизма идут в государственных, вы не можете сказать: мы частная школа, нам это не нужно, мы лучше расскажем про демократию.
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