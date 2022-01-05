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Рачков: «60% вопросов, с которыми приходят к нам граждане, должны решаться на местном уровне»

05 января 2022 14:23
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Новости Беларуси. Проект обновленной Конституции продолжают обсуждать на всех анонсированных диалоговых площадках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рачков: «60% вопросов, с которыми приходят к нам граждане, должны решаться на местном уровне»-1

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы готовы обсуждать изменения и обновления в Конституцию Республики Беларусь. Мы готовы отвечать на те проблемные ситуации, которые возникают у людей. Очень важно, когда сенаторы вмешиваются в ситуации. По нашим данным, около 60 % вопросов, с которыми приходят к нам граждане, должны решаться на местном уровне.

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# Конституция # общество # Сергей Рачков # Фотофакт

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