Рачков: «60% вопросов, с которыми приходят к нам граждане, должны решаться на местном уровне»

Новости Беларуси. Проект обновленной Конституции продолжают обсуждать на всех анонсированных диалоговых площадках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы готовы обсуждать изменения и обновления в Конституцию Республики Беларусь. Мы готовы отвечать на те проблемные ситуации, которые возникают у людей. Очень важно, когда сенаторы вмешиваются в ситуации. По нашим данным, около 60 % вопросов, с которыми приходят к нам граждане, должны решаться на местном уровне.