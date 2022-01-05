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Миклашевич: я призываю молодёжь к активному участию в обсуждении и принятии обновлённой Конституции 

05 января 2022 10:52
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Новости Беларуси. Усиление народовластия – одна из главных тенденций, которую отмечают эксперты в проекте новой Конституции. В Беларуси продолжается обсуждение ее проекта. 5 января представители Республиканского союза молодежи встретились с председателем Конституционного суда Петром Миклашевичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миклашевич: я призываю молодёжь к активному участию в обсуждении и принятии обновлённой Конституции -1

В ходе беседы звучали предложения общественного объединения об укреплении позиций молодежи в новой Конституции, закреплении значимости гарантий поддержки всестороннего развития молодых белорусов.

Миклашевич: я призываю молодёжь к активному участию в обсуждении и принятии обновлённой Конституции -4

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
Молодежь – наиболее активная и креативная часть общества. Интеллектуальный, духовно-нравственный потенциал молодежи, ее активная жизненная позиция предопределяет дальнейшее прогрессивное устойчивое развитие общества и государства. В изменениях Конституции предусмотрена новая отдельная статья в отношении молодежи, которая устанавливает, что государство способствует всестороннему развитию молодежи, создает необходимые условия для ее активного участия в общественной жизни. При этом потенциал молодежи должен быть направлен на интересы общества и государства. Сегодня как председатель Конституционной комиссии я призываю молодежь принять активное участие в исторически важном событии – обсуждении и принятии обновленной Конституции Республики Беларусь.

Миклашевич: я призываю молодёжь к активному участию в обсуждении и принятии обновлённой Конституции -7

Дискуссии ведутся в СМИ, трудовых коллективах и даже соцсетях. Также обращения поступают в общественные объединения, к примеру, Белорусский союз женщин, «Белую Русь». К референдуму документ будет сформирован с учетом всех мнений. Их аккумулирует Национальный центр правовой информации.

# Конституция # общество # Петр Миклашевич # Фотофакт

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