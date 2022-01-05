В Могилёвской области создали 39 групп экспертов для обсуждения проекта Конституции в трудовых коллективах

Новости Беларуси. Молодежи – через социальные сети, а пенсионерам – через прямое общение и СМИ. Изменения в Конституции должны быть понятны всем. Над такой задачей работают в Могилевской области, где начата масштабная информационно-разъяснительная работа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В регионе создано 39 мобильных групп экспертов для обсуждения проекта Конституции в трудовых коллективах. Ежедневно проходят рабочие приемные и горячие линии. Теме предстоящего референдума 5 января была посвящена масштабная встреча. Самым обсуждаемым стал вопрос о трансформации политической системы страны и роли Всебелорусского народного собрания.