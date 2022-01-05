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В Могилёвской области создали 39 групп экспертов для обсуждения проекта Конституции в трудовых коллективах

05 января 2022 14:08
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Новости Беларуси. Молодежи – через социальные сети, а пенсионерам – через прямое общение и СМИ. Изменения в Конституции должны быть понятны всем. Над такой задачей работают в Могилевской области, где начата масштабная информационно-разъяснительная работа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёвской области создали 39 групп экспертов для обсуждения проекта Конституции в трудовых коллективах-1

В регионе создано 39 мобильных групп экспертов для обсуждения проекта Конституции в трудовых коллективах. Ежедневно проходят рабочие приемные и горячие линии. Теме предстоящего референдума 5 января была посвящена масштабная встреча. Самым обсуждаемым стал вопрос о трансформации политической системы страны и роли Всебелорусского народного собрания.

В Могилёвской области создали 39 групп экспертов для обсуждения проекта Конституции в трудовых коллективах-4

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
То, что такой живой диалог получился, то, что задавались предметные вопросы по конкретной статье, по конкретной новации, это очень полезно. Вот для этого и необходимо всенародное обсуждение. Это обратная связь, которая позволит еще, возможно, в дальнейшем скорректировать окончательный текст изменений и дополнений перед тем, как выносить его на республиканский референдум.

В Могилёвской области создали 39 групп экспертов для обсуждения проекта Конституции в трудовых коллективах-7

Известно, что изменения в Конституции коснутся не менее 80 статей, еще 11 добавят и 2 исключат. Но главное – сохранится основной посыл – социальная направленность государства.

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# Конституция # общество # Сергей Сивец # Фотофакт

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