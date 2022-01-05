Исаченко: за 25 лет выросло новое поколение белорусов. С учётом этого нужно вносить изменения в Конституцию
Новости Беларуси. Молодежи – через социальные сети, а пенсионерам – через прямое общение и СМИ. Изменения в Конституции должны быть понятны всем. Над такой задачей работают в Могилевской области, где начата масштабная информационно-разъяснительная работа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В регионе создано 39 мобильных групп экспертов для обсуждения проекта Конституции в трудовых коллективах. Ежедневно проходят рабочие приемные и горячие линии. Теме предстоящего референдума 5 января была посвящена масштабная встреча. Самым обсуждаемым стал вопрос о трансформации политической системы страны и роли Всебелорусского народного собрания.
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Мы живем уже более 25 лет в суверенной, независимой стране. За это время много чего изменилось не только у нас в стране, а много чего изменилось в мире. У нас, я считаю, самое главное изменение – это то, что выросло новое поколение белорусов. Оно выросло в суверенной, независимой стране. И вот с учетом всех этих факторов, конечно, нужно вносить изменения.
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