Богодель: в будущем мы сможем отстоять свою историю, потому что её всегда пишет победитель

Почему операция «Багратион» стала победоносным возмездием? Что общего с военно-политической ситуацией сейчас и накануне Великой Отечественной войны? Как историческая правда становится щитом? Вызывает ли опасность сегодня эпидемия нацизма? Военно-исторические контексты и их влияние на прошлое и настоящее обсудили на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Как армия может не допустить войны?

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Армия создана как самый главный инструмент, который не должен, то есть фактор сдерживания, фактор возможности того, что мы не допустим к себе. Я не думаю, что мы сейчас в 1941 году. Я думаю, что мы в 1944-м. И впереди эти 10 сталинских ударов. Наверняка где-то посередине, пятым сталинским ударом, и стоит операция «Багратион». Мы решили все свои задачи. Сегодня российские войска стоят под Харьковом. Я уверен, что в будущем мы будем способны отстоять свою историю, потому что историю всегда пишет победитель. Не хотелось бы оказаться в числе проигравших.