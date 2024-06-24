Богодель: в будущем мы сможем отстоять свою историю, потому что её всегда пишет победитель
Почему операция «Багратион» стала победоносным возмездием? Что общего с военно-политической ситуацией сейчас и накануне Великой Отечественной войны? Как историческая правда становится щитом? Вызывает ли опасность сегодня эпидемия нацизма? Военно-исторические контексты и их влияние на прошлое и настоящее обсудили на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Как армия может не допустить войны?
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Армия создана как самый главный инструмент, который не должен, то есть фактор сдерживания, фактор возможности того, что мы не допустим к себе.
Я не думаю, что мы сейчас в 1941 году. Я думаю, что мы в 1944-м. И впереди эти 10 сталинских ударов. Наверняка где-то посередине, пятым сталинским ударом, и стоит операция «Багратион». Мы решили все свои задачи. Сегодня российские войска стоят под Харьковом. Я уверен, что в будущем мы будем способны отстоять свою историю, потому что историю всегда пишет победитель. Не хотелось бы оказаться в числе проигравших.
Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Победу одерживает не армия, а народ – это главное. Все, что говорил про идеологию, – у нас однозначно движение вперед есть, мы пошли в сторону новой истории, освещения более детально и глобально всех этих вопросов.
Да, мы в советский период думали: будет система работать, механизм не даст сбоя. Дал… Мы должны понимать: они всегда будут стараться найти уязвимые места. Поэтому работа, что касается идеологической составляющей, – это основа. И глава государства подчеркнул: экономика, крепкая власть, Вооруженные Силы и единое общество, которое как раз таки и понимает, что происходит, почему происходит и что лежит в основе тогда, в далеком 1941-м, и сейчас перед нашими глазами. Это важно.
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