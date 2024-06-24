Дзермант: на Западе хотят вернуть побеждённые идеи нацизма, но в новой форме

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:​​​​​​

22 июня в нашей стране – это День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, именно так мы воспринимаем то, что пришло из Европы в июне 1941 года. Это настоящий День памяти и скорби для нас, а 9 Мая – День Победы.

Но сейчас в Европе и на Западе в целом все эти смыслы хотят извратить, перевернуть и забыть. И не просто так, а чтобы побежденные идеи нацизма и расизма вернулись, но в новой форме. В Европе вирус нацизма жил всегда, а в XX веке обрел свой жуткий лик якобы из-за научного доказательства этих идей. Вспомним, что расовые теории, утверждавшие, что существуют народы высшие и низшие, что высшие призваны править низшими, были вполне себе респектабельными, считавшимися вполне научными в первой половине XX века. И появились они не только в Германии, но были широко распространены в Англии, Франции, Скандинавии и Северной Америке. И если бы не победа над ними Советского Союза под флагом коммунизма и интернационализма, то в мире до сих пор бы многие считали, что расовая иерархия – это что-то естественное, а евгеника и геноцид целых народов – необходимое условие конкурентной борьбы.

Мы победили не просто Германию и ее союзников, но целое мировоззрение, претендовавшее на господство во всем мире и его переустройство в связи с этим мировоззрением. Если бы оно победило, то на земле воцарился бы сущий ад, потому что нацизм, как бы он не прикрывался стремлением к величию отдельных народов в конечном итоге – это идеология смерти, разрушения и уничтожения. А победить ее могла не менее, а только более мощная идея – идея жизни, созидания и объединения. Да, это советский коммунизм. Потому что только под красным флагом народы Советского Союза и другие народы, помогавшие нам, смогли объединиться и дать отпор страшному врагу и его мировоззрению.