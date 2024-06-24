Вадим Лакиза: историки Беларуси и России – это как локомотив, который несёт правду

Почему операция «Багратион» стала победоносным возмездием? Что общего с военно-политической ситуацией сейчас и накануне Великой Отечественной войны? Как историческая правда становится щитом? Вызывает ли опасность сегодня эпидемия нацизма? Военно-исторические контексты и их влияние на прошлое и настоящее обсудили на площадке ток-шоу «По существу».
Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:
22 июня в Брестской крепости обсуждали и презентовали книгу «Операция «Багратион». Партизаны белорусской земли». Это такая серия Союзного государства «Защищая Отечество». Я сказал, что сегодня историки Беларуси и России – это как локомотив, который несет правду, отстаивает историю и правду о Великой Победе. Кстати, некоторые наши партнеры, которые положили тысячи жизней, например, страны Центральной Азии, они не понимают, как мы называем Великая Отечественная война, ведь это для них Вторая мировая война.
Косыгин: 1939 год – практически аналогия сегодняшней ситуации, Западу доверять нельзя! Подробности.