Вадим Лакиза: историки Беларуси и России – это как локомотив, который несёт правду

Почему операция «Багратион» стала победоносным возмездием? Что общего с военно-политической ситуацией сейчас и накануне Великой Отечественной войны? Как историческая правда становится щитом? Вызывает ли опасность сегодня эпидемия нацизма? Военно-исторические контексты и их влияние на прошлое и настоящее обсудили на площадке ток-шоу «По существу».

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

22 июня в Брестской крепости обсуждали и презентовали книгу «Операция «Багратион». Партизаны белорусской земли». Это такая серия Союзного государства «Защищая Отечество». Я сказал, что сегодня историки Беларуси и России – это как локомотив, который несет правду, отстаивает историю и правду о Великой Победе. Кстати, некоторые наши партнеры, которые положили тысячи жизней, например, страны Центральной Азии, они не понимают, как мы называем Великая Отечественная война, ведь это для них Вторая мировая война.