Богодель: Запад ищет нарратив, за который можно зацепиться, чтобы обесчеловечить русских, белорусов
Почему операция «Багратион» стала победоносным возмездием? Что общего с военно-политической ситуацией сейчас и накануне Великой Отечественной войны? Как историческая правда становится щитом? Вызывает ли опасность сегодня эпидемия нацизма? Военно-исторические контексты и их влияние на прошлое и настоящее на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы должны быть в повышенной боевой готовности? Израиль живет в постоянной боевой готовности, потому что кругом враги, такая страна-крепость. Корея, возможно. И мы тоже фактически. Латвия, Литва, Польша, Украина – у нас только одна дружественная Россия, во всем остальном это враги. Враги – правительства, друзья – народы. Но мы так живем. Так мы тоже должны перейти в постоянное военное положение?
Косыгин: 1939 год – практически аналогия сегодняшней ситуации, Западу доверять нельзя! Подробности.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Первая гибридная мировая война на то и первая гибридная мировая. Я думаю, в ближайшее время будут, по крайней мере, вовлечены во все эти процессы не только укроцентричные государства, которые вокруг Украины. Вы же видите, какие заявления проходят сегодня в Азиатском и Тихоокеанском регионах, что происходит в Африке, в Южной Америке. Везде потихонечку котел начинает разогреваться.
Что самое главное было в ходе Великой Отечественной войны, чем она отличалась от начала Второй мировой? В основе Великой Отечественной лежало противоборство двух идеологий, абсолютно противоположных. И фашистская Германия, помимо того, что ненавидела коммунистов и считала, что с ними иметь дело нельзя, планировала уничтожить. У них была еще нацистская теория в плане уничтожения славянских народов. Поляки тоже были буржуазией, но 6 миллионов уничтоженных людей тоже были по факту.
Андрей Богодель:
Сегодня идет точно по такому же пути. Сегодня ищут ту идею или хотя бы нарратив, за который можно зацепиться, чтобы обесчеловечить, расчеловечить тех же русских, белорусов и так далее. Уже нас делят по ценностям – традиционным и западным. Нас делят по каким-то другим критериям – посмотрите, что творится с нашими спортсменами. Оказывается, белорусов и русских можно лишить флага, герба, гимна. А в последний момент можно даже наших чемпионов просто не допустить, как получилось с нашими борцами, которые получили путевку, но в итоге в Олимпиаде не участвуют. Создание идеи расчеловечивания как раз положено внутрь всего этого.
Посмотрите, какие идут заявления, якобы белорусы и русские уже и не славяне. Посмотрите, как вокруг двух слов построено внутри расслоение нас: между Беларусь и Белоруссия. Мы начинаем даже в этих аспектах делить друг друга. То, что ухватились за наш менталитет, – это и есть идеология, которую сегодня пытаются нам подсунуть. Чтобы изнутри подорвать и додавить нас внешними силами. Именно в момент, когда мы максимально увлечемся внутренними проблемами, скорее всего, и наступит то, что мы называем внезапностью действий Запада в отношении нас.
Вадим Лакиза: историки Беларуси и России – это как локомотив, который несет правду (читайте далее).