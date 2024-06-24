Богодель: Запад ищет нарратив, за который можно зацепиться, чтобы обесчеловечить русских, белорусов

Почему операция «Багратион» стала победоносным возмездием? Что общего с военно-политической ситуацией сейчас и накануне Великой Отечественной войны? Как историческая правда становится щитом? Вызывает ли опасность сегодня эпидемия нацизма? Военно-исторические контексты и их влияние на прошлое и настоящее на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Мы должны быть в повышенной боевой готовности? Израиль живет в постоянной боевой готовности, потому что кругом враги, такая страна-крепость. Корея, возможно. И мы тоже фактически. Латвия, Литва, Польша, Украина – у нас только одна дружественная Россия, во всем остальном это враги. Враги – правительства, друзья – народы. Но мы так живем. Так мы тоже должны перейти в постоянное военное положение? Косыгин: 1939 год – практически аналогия сегодняшней ситуации, Западу доверять нельзя! Подробности.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Первая гибридная мировая война на то и первая гибридная мировая. Я думаю, в ближайшее время будут, по крайней мере, вовлечены во все эти процессы не только укроцентричные государства, которые вокруг Украины. Вы же видите, какие заявления проходят сегодня в Азиатском и Тихоокеанском регионах, что происходит в Африке, в Южной Америке. Везде потихонечку котел начинает разогреваться. Что самое главное было в ходе Великой Отечественной войны, чем она отличалась от начала Второй мировой? В основе Великой Отечественной лежало противоборство двух идеологий, абсолютно противоположных. И фашистская Германия, помимо того, что ненавидела коммунистов и считала, что с ними иметь дело нельзя, планировала уничтожить. У них была еще нацистская теория в плане уничтожения славянских народов. Поляки тоже были буржуазией, но 6 миллионов уничтоженных людей тоже были по факту.