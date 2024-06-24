Косыгин: главная цель Запада – превратить Беларусь и Россию в сырьевой придаток с дешёвой рабочей силой

Почему операция «Багратион» стала победоносным возмездием? Что общего с военно-политической ситуацией сейчас и накануне Великой Отечественной войны? Как историческая правда становится щитом? Вызывает ли опасность сегодня эпидемия нацизма? Военно-исторические контексты и их влияние на прошлое и настоящее обсудили на площадке ток-шоу «По существу».

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня та же самая цель, стратегическая задача – развал. Советский Союз развалили. Дальше поэтапно – Российская Федерация и ее союзники ближайшие, в том числе и Республика Беларусь. Развалить Россию, причем на ряд удельных государств. В 2022 году, по-моему, уже поделили Россию. Причем центральная часть (Сибирь, где ресурсы) – американцы там свой флаг нарисовали и четко определяют. Какие-то другие цели – нет. Поменять власть! Превратить и Российскую Федерацию, и Республику Беларусь в сырьевой придаток и источник дешевой рабочей силы – ничего не поменялось.

Однозначно мы должны понимать, и люди все должны понимать, что эти агрессивные цели коллективного Запада, как сегодня говорят, не поменялись в отношении ни России, ни Республики Беларусь. И конечная цель у них одна – развал государства. То, над чем они работают, в том числе в рамках информационной войны – в ходу сегодня этот термин. Причем она развязана. Она была и тогда развязана, она развязана и сейчас. И это цель и информационной войны в том числе. Мы говорим: 22 июня – это важно. День Победы, 24 июня 1945 года парад на Красной площади был. Они хотят, чтобы мы это все забыли. Забыли 9 Мая, забыли «Багратион», забыли все.

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