Под руководством Маршала Победы и с поддержкой партизан! Как начиналась операция «Багратион»?

24 июня 1944 года на территории Беларуси продолжается крупнейшая в истории наступательная операция Красной армии «Багратион», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежедневно освобождаются от оккупации гитлеровской Германии белорусские земли. В нашей рубрике мы расскажем, чем был знаменателен этот день в истории, изменивший ход Второй мировой войны.

24 июня начали наступление войска 1-го и 2-го Белорусских фронтов. Их действие координировал маршал Советского Союза Жуков.

Георгий Константинович Жуков – четырежды Герой Советского Союза, выдающийся полководец периода Второй мировой войны, Великой Отечественной. Стал единственным среди советских военачальников заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР. В 1945 году принимал парад Победы на Красной площади в Москве. В послевоенные годы Жукова в народе называли Маршал Победы. Немецкая оборона была взломана, и советские танковые войска, блокировав укрепрайоны, вышли на оперативный простор.

Елизавета Марачковская, младший научный сотрудник Музея Великой Отечественной войны:

Сложными были условия местности. Необходимо было преодолеть крупное топкое болото шириной до полкилометра. Это направление было выбрано неслучайно. Если в районе Паричей немецкая оборона была достаточно плотной, то болото на юго-западе практически не охранялось. Чтобы преодолеть болотистую местность, здесь применялись знаменитые гати.

В канун и в ходе операции «Багратион» поистине неоценимую помощь наступавшей Красной армии оказывали белорусские партизаны. Встречный фронт и готовил плацдарм для наступления советских войск. Партизаны начали рельсовую войну в тылу вражеских войск. Они захватывали переправы на реках, перерезали пути отхода противника, подрывали рельсы, мосты, устраивали крушение поездов, совершали внезапные налеты на вражеские гарнизоны, уничтожали средства связи противника.

Елизавета Марачковская:

У партизан появилась интересная разработка. Называлась она «Партизанский клин», или же «Партизанская стрелка». Ее разработчиком был партизан Тенгиз Евгеньевич Шавгулидзе. Эту стрелку массой примерно 15-20 килограмм устанавливали за несколько минут на железнодорожных путях. Колесо паровоза попадало на этот клин, изменяло направление движения, как будто в ожидании перехода на другой путь. Но, разумеется, другого пути для этого паровоза не было. Поезд попросту сходил с рельс, эшелон таким образом пускали под откос.