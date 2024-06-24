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Под руководством Маршала Победы и с поддержкой партизан! Как начиналась операция «Багратион»?

24 июня 2024 17:18
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24 июня 1944 года на территории Беларуси продолжается крупнейшая в истории наступательная операция Красной армии «Багратион», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежедневно освобождаются от оккупации гитлеровской Германии белорусские земли.

В нашей рубрике мы расскажем, чем был знаменателен этот день в истории, изменивший ход Второй мировой войны.

Под руководством Маршала Победы и с поддержкой партизан! Как начиналась операция «Багратион»?-1

24 июня начали наступление войска 1-го и 2-го Белорусских фронтов. Их действие координировал маршал Советского Союза Жуков.

Под руководством Маршала Победы и с поддержкой партизан! Как начиналась операция «Багратион»?-4

Георгий Константинович Жуков – четырежды Герой Советского Союза, выдающийся полководец периода Второй мировой войны, Великой Отечественной. Стал единственным среди советских военачальников заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР. В 1945 году принимал парад Победы на Красной площади в Москве. В послевоенные годы Жукова в народе называли Маршал Победы.

Немецкая оборона была взломана, и советские танковые войска, блокировав укрепрайоны, вышли на оперативный простор.

Под руководством Маршала Победы и с поддержкой партизан! Как начиналась операция «Багратион»?-7

Елизавета Марачковская, младший научный сотрудник Музея Великой Отечественной войны:
Сложными были условия местности. Необходимо было преодолеть крупное топкое болото шириной до полкилометра. Это направление было выбрано неслучайно. Если в районе Паричей немецкая оборона была достаточно плотной, то болото на юго-западе практически не охранялось. Чтобы преодолеть болотистую местность, здесь применялись знаменитые гати.

Под руководством Маршала Победы и с поддержкой партизан! Как начиналась операция «Багратион»?-10

В канун и в ходе операции «Багратион» поистине неоценимую помощь наступавшей Красной армии оказывали белорусские партизаны. Встречный фронт и готовил плацдарм для наступления советских войск. Партизаны начали рельсовую войну в тылу вражеских войск. Они захватывали переправы на реках, перерезали пути отхода противника, подрывали рельсы, мосты, устраивали крушение поездов, совершали внезапные налеты на вражеские гарнизоны, уничтожали средства связи противника.

Под руководством Маршала Победы и с поддержкой партизан! Как начиналась операция «Багратион»?-13

Елизавета Марачковская:
У партизан появилась интересная разработка. Называлась она «Партизанский клин», или же «Партизанская стрелка». Ее разработчиком был партизан Тенгиз Евгеньевич Шавгулидзе. Эту стрелку массой примерно 15-20 килограмм устанавливали за несколько минут на железнодорожных путях. Колесо паровоза попадало на этот клин, изменяло направление движения, как будто в ожидании перехода на другой путь. Но, разумеется, другого пути для этого паровоза не было. Поезд попросту сходил с рельс, эшелон таким образом пускали под откос.

Под руководством Маршала Победы и с поддержкой партизан! Как начиналась операция «Багратион»?-16

Более 60 тысяч рельсов уничтожены партизанами в июне и начале июля 1944 года. Свыше 15 тысяч солдат и офицеров противника на счету партизан в тесном взаимодействии с войсками Красной армии. Более 17 тысяч взяты в плен. До освобождения белорусской земли оставалось всего несколько недель.

# Великая Отечественная война # общество

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