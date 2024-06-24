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В Минске прошли переговоры министров иностранных дел Беларуси и России

24 июня 2024 17:15
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Беларусь и Россия асимметрично ответят на все незаконные меры давления со стороны Запада. Об этом заявил глава МИД нашей страны Сергей Алейник по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошли переговоры министров иностранных дел Беларуси и России-1

Наращивание усилий по противостоянию беспрецедентному давлению со стороны США, ЕС и их союзников стало одной из ключевых тем встречи. Сергей Лавров подчеркнул: все, что декларирует и делает Запад, выстроено в русле ультиматума. Эти действия привели к окончательному краху системы безопасности в Европе. В этом контексте министры обсудили вопросы создания новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Международную обстановку мы с Сергеем Викторовичем обсуждали в первую очередь в контексте достижения совместных целей по ее возможной нормализации. Мы предлагаем реалистичные инициативы по мирному урегулированию украинского кризиса.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Мы осуждаем действия стран Запада, которые привели к украинскому кризису, окончательному краху системы безопасности в Европе, основанной на евроатлантических лекалах. В этом контексте особое внимание уделили перспективам формирования новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.

В Минске прошли переговоры министров иностранных дел Беларуси и России-4

Беларусь и Россия решительно осудили действия Запада по эскалации военно-политической ситуации в Европе. Министры иностранных дел подтвердили готовность к урегулированию украинского кризиса при условии учета интересов стран Союзного государства.

# Беларусь-Россия # общество # Сергей Алейник # Сергей Лавров

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