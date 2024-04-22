Новый сезон проекта «Першы Ровар» пройдёт в Минске с 27 апреля по 12 октября

Новости Беларуси. Новый сезон велопроекта «Першы Ровар» пройдет в Минске с 27 апреля по 12 октября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На этот раз введена дополнительная дисциплина – «Семейная эстафета».

Взрослые смогут участвовать вместе со своими детьми. Соревнования пройдут в каждом районе столицы, первый этап – в Лошицком парке. В этом году появится и новая локация. 1 июня, в День защиты детей, фестиваль состоится на площадке у Дворца спорта. Закрытие сезона традиционно примет велодром «Минск-Арены». Подготовлена и обширная культурно-развлекательная программа с множеством активностей. Это тематические фотозоны, интерактивные челленджи и мастер-классы.

Алексей Иванов, генеральный директор велоклуба «Минск»:

Мы сохраняем все то, что было традиционное, это все те виды, которые были, плюс возрастные категории. Хотим провести большой велосипедный фестиваль, привлечь еще ряд экстремальных видов спорта, возродить традиционный наш велозаезд по проспекту Победителей.

Параллельно стартует и новый сезон конкурса Viva Kola Art. В рамках проекта художникам, скульпторам, фотографам и дизайнерам предложено показать велосипедный спорт в различных видах изобразительного искусства. В этом году присоединились и другие виды спорта: биатлон, гандбол, гимнастика, теннис и хоккей.