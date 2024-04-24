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Глава МАРТ: наши граждане чувствуют, что нет такого роста цен, как в других странах

24 апреля 2024 15:16
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Сегодня, 24 апреля, Александр Лукашенко подчеркнул, в Беларуси не отделяют власть от народа, а единственный путь к высоким должностям – через умение и желание честно работать на благо страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. ВНС продолжает работу. Эксперты уже сейчас дают оценку тому, что происходит во Дворце Республики.

Глава МАРТ: наши граждане чувствуют, что нет такого роста цен, как в других странах-1

Юлия Алексеюк, ведущая:
Какие решения необходимы нам сейчас для развития нашей страны в экономической сфере, в том числе то, что касается вашего ведомства?

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Я, наверное, коснусь больше Министерства антимонопольного регулирования и торговли, за всю экономику не буду говорить. Но в нашей части, конечно, сохраняется та важная и напряженная работа по обеспечению социально справедливого ценообразования. С 2022 года мы ввели новую систему регулирования цен, которая позволила обуздать инфляцию в нашей стране. И, конечно, граждане чувствуют, приходя в магазин, что нет такого роста цен, как в других, например, странах, что товары доступны. Важно также обеспечить и широкий ассортимент предлагаемых товаров. Мы же привыкли, все ходим в магазин, хотим купить то, хотим купить это, 20 видов колбасы, мясо, хлеб, молоко, любые другие товары, что продовольственной, что не продовольственной группы.

Поэтому в этом ключе надо будет и дальше нам работать. И еще очень важный момент, который, наверное, все вместе всей страной предстоит нам развивать это увеличение доли продаж наших белорусских товаров. Ведь не зря наши товары во всем мире пользуются большим спросом, популярностью за свое качество, за свою безопасность продовольственных продуктов. И здесь в том числе и белорусы голосуют рублем за нашу продукцию. И даже приведу маленький пример. У нас именно в продовольственном сегменте 77,5 % – это доля продаж именно белорусских товаров. Ну и здесь, конечно, нам необходимо расти. В том числе и не продовольственная группа, где мы немножко отстаем. Это задача и производителей, ну и, конечно, торговли – представить полки магазинов для равноправного выбора товаров для каждого белоруса.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Юлия Алексеюк # Алексей Богданов

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