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Алексей Богданов пояснил тезис Президента «Время выбрало нас»: наша задача – выстоять

24 апреля 2024 15:17
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Сегодня, 24 апреля, Александр Лукашенко подчеркнул, в Беларуси не отделяют власть от народа, а единственный путь к высоким должностям – через умение и желание честно работать на благо страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. ВНС продолжает работу. Эксперты уже сейчас дают оценку тому, что происходит во Дворце Республики.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Глава государства очень мощно закончил свое выступление: «Время выбрало нас». И эти слова касаются каждого. Верно мы это понимаем?

Алексей Богданов пояснил тезис Президента «Время выбрало нас»: наша задача – выстоять-1

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Абсолютно так. Знаете, для меня эти слова, они еще с детства. Когда, помните, наверное, был фильм про Великую Отечественную войну, который так и назывался «Время выбрало нас». И для меня почему-то вот именно этот фильм ассоциируется с этими словами. И, наверное, для нашего времени, сегодняшнего поколения, для нас с вами, для тех, кто смотрит нас, сегодня время именно выбрало нас. Непростое время, сложное. И задача – выстоять, не сломаться, как бы нас кто ни хотел наклонить. Мы, белорусы, сильная нация. Как наши предки в 1941-1945 годах сломали хребет фашистской Германии, так и мы, белорусы, должны сломать хребет тем врагам, которые против нас хотят сегодня что-то плохое сделать. И уверен, что мы не подведем ни Президента, ни свой народ.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Юлия Алексеюк # Алексей Богданов

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