Алексей Богданов пояснил тезис Президента «Время выбрало нас»: наша задача – выстоять

Сегодня, 24 апреля, Александр Лукашенко подчеркнул, в Беларуси не отделяют власть от народа, а единственный путь к высоким должностям – через умение и желание честно работать на благо страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. ВНС продолжает работу. Эксперты уже сейчас дают оценку тому, что происходит во Дворце Республики.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Глава государства очень мощно закончил свое выступление: «Время выбрало нас». И эти слова касаются каждого. Верно мы это понимаем?