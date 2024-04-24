«Что-то вроде медитации». Можно ли подойти к готовке творчески?

Мария Кутас, владелица тату-студии:

Да, это правда. Я работаю в сфере искусства и отношусь к домашнему быту как к отдельному виду искусства. На самом деле я ежедневно готовлю ему ссобойки на завтра на пять приемов пищи в день. Иногда мы делаем это вместе, у нас очень организована эта сфера жизни. Мы вместе закупаем продукты, подбираем, что будем кушать на следующей неделе. Когда я этим занимаюсь, для меня это что-то вроде медитации. Я действительно расслабляюсь, мне это очень нравится. Даже при огромной нагрузке на своей работе, так как я являюсь учредителем своей компании, все равно нахожу время на то, чтобы готовить ему. Мне очень нравится, как он реагирует именно на мою еду, у него есть любимые блюда.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Какое?

Мария Кутас:

Он любит очень, когда я запекаю горшочки в духовке с мясом, овощами. Когда мы только съехались, было достаточно много блюд, которые он просил меня приготовить, а я не умела. Благо мы живем в XXI веке, я все могу загуглить, что мне нужно, и сразу же это приготовить. Между нами даже есть такая традиция: когда мы кушаем вместе, если нам очень сильно нравится еда, мы можем кушать и танцевать одновременно, показывая, что это очень вкусно. Поэтому, возможно, когда я буду зарабатывать очень много денег, у меня будет огромный дом, который я не смогу убирать сама, готовить на всю семью, если у меня будет пять детей, тогда я бы прибегнула к помощи клининга или няни, повара. Сегодня я с этим справляюсь очень четко. Если даже раньше мне казалось, что это очень сложно, то, мне кажется, что бабушкины корни, она у меня повар, как-то передались.