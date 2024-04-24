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Иванец: конституционный статус ВНС накладывает серьёзную ответственность на делегатов

24 апреля 2024 14:48
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На ВНС аккредитованы 489 представителей различных СМИ. К Всебелорусскому народному собранию проявили интерес масс-медиа из России, Китая, Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш телеканал продолжает следить за ходом проведения первого заседания. После выступления Президента делегаты утвердили повестку работы и приступили к выдвижению кандидатур в Президиум.

Иванец: конституционный статус ВНС накладывает серьёзную ответственность на делегатов-1

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
У ВНС конституционный статус. Это высший представительный орган народовластия. У делегатов огромная ответственность в принятии важных решений.

Иванец: конституционный статус ВНС накладывает серьёзную ответственность на делегатов-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Особый статус Всебелорусского народного собрания накладывает очень серьезную степень ответственности перед всеми делегатами. Республика Беларусь традиционно развивается как социально ориентированное государство, потому уверен, что вопросы и национальной безопасности, и социальных гарантий обеспечения наших граждан и качественным образованием, и созданием необходимых условий для становления и развития нашей молодежи, развития научно-технологической сферы тоже будут входить в поле зрения Всебелорусского народного собрания, потому что они неразрывно связаны с развитием нашей страны.

Анастасия Ярощик-Корниенко:
Важно сохранить потенциал, силу народовластия, мир и спокойствие в Беларуси. Время выбрало нас. Всебелорусское народное собрание продолжает работу, мы также продолжаем работать во Дворце Республики и следить за ходом ВНС.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Андрей Иванец # Анастасия Ярощик-Корниенко

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