Решения будут судьбоносными! Белорусы комментируют выступление Президента на ВНС

Беларусь занимает одно из ведущих мест в мире по доступности медуслуг для населения. Это подчеркнул Президент во время выступления на заседании VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За три десятилетия существования суверенной Беларуси мы добились невероятных результатов. Если раньше пересадка органов была историческим событием, сейчас это распространенное бесплатное медицинское вмешательство. Достижениями выделяется также сфера деторождения. Материнская смертность сократилась более чем в шесть раз, впятеро снизилась и младенческая. Это одни из самых низких показателей в Европе и среди стран СНГ. Конечно, высокие позиции Беларуси в международных рейтингах – заслуга наших врачей. За трансляцией Всебелорусского народного собрания наблюдали медики и пациенты.

Андрей Дудко, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «3-я городская клиническая больница имени Е.В. Клумова»:

Мне больше всего запомнился тезис: Александр Григорьевич сказал, что нам нужно для достижения целей, каждый может этого достичь, для этого нужно желание и умение работать. Поэтому и мы в своей сфере всегда будем действовать в этом направлении.

Ольга Ушкевич, врач-интерн УЗ «3-я городская клиническая больница имени Е.В. Клумова»:

Те посылы, которые выделяются на ВНС, всегда являются основоположниками дальнейшего вектора развития нашей страны и будут идти только во благо нашего народа и развития нашей системы.

Суверенная Беларусь гордится достижениями и в других сферах. Мы сумели не просто сохранить, но и значительно приумножить промышленный потенциал. В числе крупнейших предприятий – «Белкоммунмаш», который вот уже более 50 лет производит наземный городской электротранспорт. Продукция завода поставляется в десятки стран. Его работники также следят за главным общественно-политическим событием в стране.

Ирина Везицкая, заместитель генерального директора по идеологической, социальной работе и управлению персоналом BKM Holding:

Это действительно исторический момент, более тысячи делегатов мы видели сегодня в зале. И это люди из различных отраслей экономики, различных профессий, они представляют различные слои нашего населения. И я думаю, что решения, которые будут приняты, действительно будут судьбоносными.